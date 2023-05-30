"Карфаген буде зруйновано": конкурс за український дрон на Червоній площі продовжено

У росії намагаються дискредитувати Україну на світовій арені, і атака дронів — один із способів

Сьогоднішня атака дронів на Москву є нічим іншим, як ворожим інсценуванням та спробою продемонструвати "силу російського ППО" з якого всі активно сміються. Влада росії намагається виставити Україну в очах світової спільноти таким ж терористом, яким є сама.

Таку думку у коментарі "Українським Новинам" висловив розробник БПЛА "Довбуш Т10" та співзасновник Monobank Володимир Яценко. Разом з цим він продовжив конкурс, який запустив до 9 травня, за український дрон на Червоній площі.

За словами Яценка, росія намагається реабілітувати імідж свого ППО, яке останніми місяцями не справляється з регулярними атаками дронів як на Москву, так і на інші міста. Ймовірно, БПЛА 30 травня на російську столицю були запущені самими окупантами з метою провокації.

"Не підтверджую, що це українські дрони, які беруть участь у нашому конкурсі. Це інсценування. Ворогу треба продемонструвати, що Україна нібито також обстрілює цивільних та похвалиться якістю свого ППО. Те, що воно ненадійне, ми побачили напередодні 9 травня. Щодо конкурсу – він триває, і український літак буде на Червоній площі: "Карфаген буде зруйнований", — зазначив Володимир Яценко.

Що цьому передувало

Рано-вранці 30 травня жителі Москви масово почали скаржитися на дрони в небі. Загалом, за заявою окупантів, було запущено 32 невідомі БПЛА. Частину з них пошкодили багатоповерхові будинки, кадрами з місця влучень активно в мережі ділилися російські Telegram-канали. Крім того, росіяни активно "світили" роботу ППО, а в місцевих пабліках новин навіть писали адреси влучень або збиття дронів.

У мережі моментально почали з’являтися десятки мемів, особливо після того, як показали дрон із написом "Ані Лорак". В Офісі президента України прокоментували атаку дронів на Москву і заявили, що Україна не причетна до цієї події.