Футболист Данченко с улыбкой появился на публике спустя 20 дней после смерти жены

Спортсмен поделился кадрами c тренировки.

Футболист "Зари" Олег Данченко 20 дней назад потерял жену Викторию — 27-летняя девушка погибла в аварии в Одессе. Первая реакция спортсмена на смерть избранницы появилась лишь на 9-й день с момента смерти, однако и тогда мужчина не был многословен.

Судя по последним кадрам на странице Данченко в Instagram, он отправился на тренировку и успел отойти от трагедии. По крайней мере, на это указывают фото с улыбкой в его Stories.

Спортсмен с утра в четверг, 3 февраля, опубликовал в соцсети свое фото из спортзала. На кадре Данченко держит в руках гантели и улыбается.

Олег Данченко на 20-й день после смерти супруги опубликовал свое фото в Instagram

А два следующих stories говорят подписчикам о том, что футболист в зале активно тренируется.

Напомним, что трагическая авария с Викторией Данченко произошла в Одессе 14 января. Ее автомобиль Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а затем влетел в отбойник, превратился в груду металла. Шансов выжить у девушки почти не было. К слову, на своей странице в Instagram жена футболиста неоднократно хвасталась нарушениями ПДД.

Добавим, что на момент смерти Виктории Данченко было всего 27 лет, со своим мужем она познакомилась в соцсети, а впоследствии сыграла свадьбу в российской Казани, где Данченко играл за ФК "Рубин".

Также известно, что Олег Данченко в момент смерти жены провел первую тренировку в составе луганской "Зари". Отметим, что футболист до этого успел поиграть сразу за четыре российских клуба и увлекался Ракицким.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мать Виктории Данченко очень тяжело переживает потерю дочери — почти все публикации на странице женщины в Facebook посвящены погибшей.