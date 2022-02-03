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Футболіст Данченко з посмішкою з'явився на публіці через 20 днів після смерті дружини

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Олег та Вікторія Данченки Новина оновлена 03 лютого 2022, 11:41
Олег та Вікторія Данченки

Спортсмен поділився кадрами з тренування.

Футболіст "Зорі" Олег Данченко 20 днів тому втратив дружину Вікторію — 27-річна дівчина загинула в аварії в Одесі. Перша реакція спортсмена на смерть обраниці з’явилася лише на 9-й день з моменту смерті, однак і тоді чоловік не був багатослівним.

Судячи з останніх кадрів на сторінці Данченка в Instagram, він подався у тренування і встиг відійти від трагедії. Принаймні, на це вказують фото з посмішкою у його Stories.

Спортсмен зранку у четвер, 3 лютого, опублікував у соцмережі своє фото зі спортзалу. На кадрі Данченко тримає у руках гантелі та посміхається.

Олег Данченко на 20-й день після смерті дружини опублікував своє фото у Instagram
Олег Данченко на 20-й день після смерті дружини опублікував своє фото у Instagram

А дві наступні stories говорять підписникам про те, що футболіст у залі активно тренується.

Нагадаємо, що трагічна аварія з Вікторією Данченко трапилася в Одесі 14 січня. Її автомобіль Mercedes, який спочатку врізався в легковик KIA, потім в евакуатор, а потім влетів у відбійник, перетворився у груду металу. Шансів вижити у дівчини майже не було. До слова, на своїй сторінці в Instagram дружина футболіста неодноразово хвалилася порушеннями ПДР.

Додамо, що на момент смерті Вікторії Данченко було всього 27 років, зі своїм чоловіком вона познайомилася у соцмережі, а згодом зіграла весілля у російській Казані, де Данченко грав за ФК "Рубін".

Також відомо, що Олег Данченко у момент смерті дружини провів перше тренування у складі луганської "Зорі". Зазначимо, що футболіст до цього встиг пограти відразу за чотири російські клуби та захоплювався Ракицьким.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що матір Вікторії Данченко дуже важко переживає втрату доньки — майже всі публікації на сторінці жінки у Facebook присвячені загиблі.

Теги:
#Одеса #ДТП #Смерть #Фото #Футболіст #Зоря #Олег Данченко #Дружина
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