Скандал с генератором в Одессе. Суд окончательно решил наказать горожанина за донаты во время блэкаута

Предприниматель рассказал "Телеграфу", что решение окончательно, его обжаловать уже не имеет смысла

Суд высшей инстанции поставил точку в резонансном судебном процессе, присудив одесситу Дмитрию Осовскому штраф в размере 17 тысяч гривен за то, что предприниматель во время блэкаута за символические донаты разрешал горожанам приходить в его копицентр, где благодаря генератору были свет и интернет.

Об этом Дмитрий Осовский рассказал в комментарии "Телеграфу", возмущаясь решению апелляционного суда.

Напомним, тогда полиция составила протокол на предпринимателя с формулировкой "за продажу электроэнергии".

"Апелляционный суд мне решение не выдал, они отправили его в суд первой инстанции. Пока оно туда дошло, только сегодня мне выдали реквизиты для оплаты штрафа. Оказалось, что 30 января оно вступило в законную силу, и у меня до конца февраля есть месяц, чтобы заплатить этот штраф. Это уже окончательное решение суда, даже если я буду подавать жалобу в Верховный суд, в Высший административный суд, ЕСПЧ, это никакого значения иметь не будет — штраф я уже должен заплатить. Если до конца февраля я не оплачу штраф, его передадут в Исполнительную службу, и она может арестовать мои счета, как это было в прошлый раз со штрафом из полиции, о котором я даже не знал", — сообщил предприниматель.

Он вспомнил, как тогда оказалось, у него был штраф, который затем увеличился в два раза, а "его передали в Исполнительную службу, и мне арестовали карточные счета".

"Только впоследствии в Исполнительной службе я узнал, что у меня был какой-то неуплаченный штраф, выписанный ГАИ. Если же я этот штраф не заплачу до конца месяца, мне тоже арестуют счета. Как я понимаю, даже ФОПовский счет", — добавил Дмитрий Осовский.

Также на своей странице в Facebook он удивился реакции горожан, которым помогал, что от них не было предложений хотя бы частично заплатить этот штраф: "Мне столько людей говорили "Спасибо", рассказывали какой я молодец, как я помог им не потерять работу, как многое я сделал для них… Хотя бы один пришел и положил 200 грн на штраф".

Как сообщалось ранее, в "Укрэнерго" тем временем озвучивали прогноз по ситуации с электроснабжением в Одесской области после масштабной аварии на подстанциях. Там сообщалось, что украинским энергетикам уже удалось подключить к электроснабжению около 200 тыс. из 500 тыс. потребителей в Одессе и Одесском районе.

"Телеграф" также писал о том, что Одесский регион является одним из самых уязвимых в вопросах энергоснабжения. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, ситуация в Одессе и области с электроснабжением сложная и серьезная.