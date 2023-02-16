Скандал з генератором в Одесі. Суд остаточно вирішив покарати містянина за донати під час блекауту

Підприємець розказав "Телеграфу", що рішення остаточне, його оскаржувати вже не має сенсу

Суд вищої інстанції поставив крапку в резонансному судовому процесі, присудивши одеситу Дмитру Осовському штраф у розмірі 17 тисяч гривень за те, що підприємець під час блекауту за символічні донати дозволив містянам приходити до його копіцентру, де завдяки генератору було світло та інтернет.

Про це Дмитро Осовський розказав в коментарі "Телеграфу", обурюючись рішенню апеляційного суду.

Нагадаємо, поліція склала протокол на підприємця з формулюванням "за продаж електроенергії".

"Апеляційний суд мені рішення не видав, вони відправили його в суд першої інстанції. Поки воно туди дійшло, тільки сьогодні мені видали реквізити для оплати штрафу. Виявилось, що 30 січня воно вступило в законну силу, і у мене до кінця лютого є місяць, щоб заплатити цей штраф. Це вже остаточне рішення суду. Навіть, якщо я буду подавати скаргу у Верховний суд, у Вищий адміністративний суд, ЄСПЛ, це жодного значення мати не буде — штраф я вже маю заплатити. Якщо до кінця лютого я не заплачу штраф, його передадуть у Виконавчу службу і вона може заарештувати мої рахунки, як це було минулого разу з штрафом з поліції, про який я навіть не знав", — повідомив підприємець.

Він пригадав, як тоді виявилось, що у нього був штраф, який потім збільшився в два рази, а "його передали у Виконавчу службу, і мені заарештували карткові рахунки".

"Тільки згодом у Виконавчій службі я дізнався, що у мене був якийсь несплачений штраф, виписаний ДАЇ. Якщо ж я цей штраф не заплачу до кінця місяця, мені теж заарештують рахунки. Як я розумію, навіть ФОПівський рахунок", — додав Дмитро Осовський.

Також на своїй сторінці у Fаcebook він подивувався реакції містян, яким допомагав, що від них не було пропозицій хоча б частково сплатити цей штраф: "Мені стільки людей говорили "Дякую", розповідали який я молодець, як я допоміг їм не втратити роботу, як багато я зробив для них… Хоч б один прийшов та поклав 200 грн на штраф".

Як повідомлялося раніше, в "Укренерго" тим часом озвучували прогноз щодо ситуації з електропостачанням на Одещині після масштабної аварії на підстанціях. Там повідомляли, що українським енергетикам уже вдалося підключити до електропостачання близько 200 тис. із 500 тис. споживачів в Одесі та Одеському районі.

"Телеграф" також писав про те, що Одеський регіон є одним із найбільш уразливих у питаннях енергопостачання. Так, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ситуація в Одесі та області з електропостачанням складна та серйозна.