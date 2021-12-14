"Не имеет значения": Арахамия странно отреагировал на российский паспорт Гогилашвили

По словам политика, Гогалишвили и так уволили

Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили уволили после громкого скандала на блокпосту Краматорска. После чего в "Слуге народа" заявили, что не видят смысла в расследовании информации о его российском паспорте.

Соответствующее заявление озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в понедельник, 13 декабря.

По его словам, большого общественного значения в расследовании назначения на должность заместителя главы МВД человека с российским паспортом он не видит, ведь Гогилашвили уже и так уволили.

"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель — нет уже заместителя. Дальше двигаемся", — отметил Арахамия.

Парламентарий также добавил, что по всем чиновникам категории А, которые идут в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел, проводят специальную проверку. При этом Арахамия отметил, что этот процесс следует усовершенствовать.

В частности, глава фракции "слуг" предложил ввести уголовную ответственность за ложное декларирование и таким образом, по его мнению, ситуация улучшится.

Напомним, скандал вокруг Александр Гогилашвили разгорелся после того, как 11 декабря на одном из блокпостов в зоне ООС он с бранью и угрозами набросился на сотрудника полиции, который не узнал чиновника и попросил показать документы.

Один из правоохранителей снял инцидент на видео и выложил его в сеть. Поведение чиновника МВД не осталось без внимания со стороны как руководителя органа, где работает Гогилашвили, так и со стороны президента страны.

Как сообщал "Телеграф", в результате Гогилашвили уволили, а он после этого сообщил, что написал заявление самостоятельно и добавил, что ситуация стала показательным примером.