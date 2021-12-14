"Немає значення": Арахамія дивно відреагував на російський паспорт Гогілашвілі

За словами політика, Гогалішвілі й так звільнили

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили після гучного скандалу на блокпосту Краматорська. Після чого у "Слузі народу" заявили, що не бачать сенсу у розслідуванні інформації про його російський паспорт.

Відповідну заяву озвучив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу у понеділок, 13 грудня.

За його словами, великого суспільного значення у розслідуванні призначення на посаду заступника голови МВС людини з російським паспортом він не бачить, адже Гогілашвілі вже і так звільнили.

"Я не бачу такого великого суспільного значення у цьому процесі. Ну був заступник — немає вже заступника. Далі рухаємося", — зазначив Арахамія.

Парламентар також додав, що щодо усіх чиновників категорії А, які йдуть у Службу безпеки України та Міністерство внутрішніх справ, проводять спеціальну перевірку. При цьому Арахамія зазначив, що цей процес слід вдосконалити.

Зокрема, голова фракції "слуг" запропонував ввести кримінальну відповідальність за неправдиве декларування і таким чином, на його думку, ситуація покращиться.

Нагадаємо, скандал довкола Олександр Гогілашвілі розгорівся після того, як 11 грудня на одному з блокпостів у зоні ООС він з лайкою та погрозами накинувся на співробітника поліції, який не впізнав чиновника та попросив показати документи.

Один з правоохоронців зняв інцидент на відео та виклав його у мережу. Поведінка чиновника МВС не залишилася без уваги з боку як керівника органу, де працює Гогілашвілі, так і з боку президента країни.

Як повідомляв "Телеграф", у результаті Гогілашвілі звільнили, а він після цього повідомив, що написав заяву самостійно і додав, що ситуація стала показовим прикладом.