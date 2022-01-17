Вечная революционерка: на митинге Порошенко заметили даму с символикой еще Оранжевой революции (фотофакт)

По словам встречающей, она уверена, что украинцам больше не придется отстаивать свои права и свободу с помощью революций

В понедельник, 17 января, в аэропорт "Киев" ("Жуляны") из Варшавы прибыл пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко. Его встретили не только десятки правоохранителей, но и сотни соратников, которые приехали из разных уголков страны. Среди них заметили и женщину, что использовала в своем наряде символику времени Оранжевой революции.

"Телеграф" расскажет, что известно об украинке, попавшей в стрим "hromascke".

По словам самой встречающей, она приехала в столицу из Запорожья. В свое время она поддержала Майдан в 2004 году и, судя по всему, не осталась равнодушной и к Революции Достоинства. Сейчас же является ярой приверженкой политики Петра Порошенко.

Женщина подчеркнула, что приехала не для участия в протестах, а встречает своего политического лидера. Она вместе с другими встречающими собиралась услышать короткий отчет Порошенко о том, чего ему удалось достичь за время заграничных поездок. Однако в случае необходимости жительница Запорожья готова проявить характер.

"Мы отстоим Порошенко, мы отстоим Украины, мы закопаем Зеленского и подобных Зеленскому и Коломойскому, — подчеркнула она. — У нас хватит духу, мы уже выросли и созрели".

Добавим, что одновременно женщина уверена: нового Майдана в Украине больше не будет. Она убеждена, что украинцы будут общаться с властью по-другому.

Запись разговора с журналисткой можно посмотреть на стриме "Громадського", начиная с 25:18.

Напомним, что Петр Порошенко находился за границей почти месяц, уехав туда после попытки следователей ГБР вручить ему подозрение в госизмене. Политика хотят проверить на вероятную причастность к закупке угля из оккупированных Россией территорий Донбасса уже после начала войны.

При возвращении у Порошенко произошел небольшой казус с проверкой личных документов, что привело к толкучке во время выхода нардепа из аэропорта.

После короткого выступления перед соратниками политик отправился в Печерский суд, однако в заседании пришлось сделать небольшой перерыв — для ознакомления адвокатов Порошенко с документами, собранными обвинением.