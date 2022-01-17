Вічна революціонерка: на мітингу Порошенка помітили пані із символікою ще Помаранчевої революції (фотофакт)

За словами зустрічаючої, вона переконана, що українцям більше не доведеться обстоювати свої права та свободу за допомогою революцій

У понеділок, 17 січня, до аеропорту "Київ" ("Жуляни") із Варшави прибув п’ятий президент України, нардеп Петро Порошенко. Його зустріли не лише десятки правоохоронців, а й сотні соратників, які приїхали із різних куточків країни. Серед них помітили і жінку, котра використала у своєму вбранні символіку часу Помаранчевої революції.

"Телеграф" розповість, що відомо про українку, яка потрапила до стриму "hromascke".

За словами зустрічаючої, вона приїхала до столиці із Запоріжжя. Свого часу вона підтримала Майдан у 2004 році і, швидше за все, не залишилася байдужою і до Революції Гідності. Зараз же є затятою прихильницею політики Петра Порошенка.

Жінка наголосила, що приїхала не для участі у протестах, а на зустріч із своїм політичним лідером. Вона разом з іншими збиралася почути короткий звіт Порошенка про те, чого йому вдалося досягти за часи закордонних поїздок. Однак у разі потреби жителька Запоріжжя готова виявити характер.

"Ми відстоїмо Порошенка, ми відстоїмо Україну, ми закопаємо Зеленського та подібних до Зеленського та Коломойського, — наголосила вона. — У нас вистачить духу, ми вже виросли і дозріли".

Додамо, що водночас жінка переконує: нового Майдану в Україні більше не буде. Вона певна, що українці спілкуватимуться з владою інакше.

Запис розмови з журналісткою можна переглянути на стримі "Громадського", починаючи з 25:18.

Нагадаємо, що Петро Порошенко перебував за кордоном майже місяць, поїхавши туди після спроби слідчих ДБР вручити йому підозру у держзраді. Політика хочуть перевірити на ймовірну причетність до закупівлі вугілля з окупованих Росією територій Донбасу вже після початку війни.

При поверненні у Порошенка стався невеликий казус із перевіркою особистих документів, що призвело до штовханини під час виходу нардепа з аеропорту.

Після короткого виступу перед соратниками політик вирушив до Печерського суду, однак у засіданні довелося зробити невелику перерву — для ознайомлення адвокатів Порошенка із документами, зібраними звинуваченням.