Зеленский обсудит с нардепами военное положение, - источник раскрыл детали

Зеленский сегодня проведет встречу с лидерами депутатских фракций и групп.

Президент Владимир Зеленский во вторник вечером собирает глав фракций и групп, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реакции на признание Россией "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Беседа пройдёт в Офисе президента, во многом это именно главы фракций настояли на этой встрече. Не все удовлетворены, что все на что мы сейчас способны — это заявление Верховной Рады. Будем обсуждать введение военного положения на территории Донецкой и Луганской областей. Причём, за это выступает и Резников (министр обороны Алексей Резников, — ред). И перераспределение денег на армию с дорог (программа президента "Большая стройка" — ред.), — комментирует источник в одной из депутатских фракций "Телеграфу".

"Разрыв дипломатических отношений сегодня обсуждать не будут, и разрывать тоже", — добавил собеседник.

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Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением и признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).

22 февраля Госдума РФ проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе" между Россией и "ЛНР", "ДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможности введения военного положения.

В свою очередь международное сообщество осудило действия Кремля и пообещало серьезные санкции. В Германии решили остановить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". А Великая Британия вводит санкции против российских банков и чиновников из окружения Путина.