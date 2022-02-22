Зеленський обговорить з нардепами воєнний стан, — джерело розкрило деталі

Зеленський сьогодні проведе зустріч із лідерами депутатських фракцій та груп.

Президент Володимир Зеленський у вівторок увечері збирає голів фракцій та груп, щоб обговорити подальші кроки щодо реакції на визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР".

"Розмова пройде в Офісі президента, багато в чому саме голови фракцій наполягли на цій зустрічі. Не всі задоволені, що все на що ми зараз здатні — це заява Верховної Ради. Обговорюватимемо запровадження військового стану на території Донецької та Луганської областей. Причому, за це виступає і Резніков (міністр оборони Олексій Резніков, — ред.) І перерозподіл грошей на армію з доріг (програма президента "Велике будівництво" — ред.), — коментує джерело в одній із депутатських фракцій "Телеграфу".

"Розрив дипломатичних відносин сьогодні обговорювати не будуть, і розривати теж", — додав співрозмовник.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив із заявою і визнав незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР". Укази передбачають запровадження російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

22 лютого Держдума РФ проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу" між Росією та "ЛНР", "ДНР".

Президент України Володимир Зеленський заговорив про можливість запровадження воєнного стану.

У свою чергу, міжнародне співтовариство засудило дії Кремля і пообіцяло серйозні санкції. У Німеччині вирішили зупинити процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". А Велика Британія запроваджує санкції проти російських банків та чиновників з оточення Путіна.