Организация планирует переформатировать направление безопасности

Вторжение россии в Украину и риск дальнейшего развития российской угрозы заставили НАТО пересмотреть свою политику. В Альянсе уже идет "фундаментальная трансформация". Рассматриваются планы постоянного военного присутствия на границах НАТО для отражения возможной злости рф.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph. Он сообщил, что военное командование Североатлантического союза предоставит варианты адаптации организации к новой норме европейской безопасности на долгий срок.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Названа и дата постановления о "перезагрузке" Альянса — решения будут приниматься на саммите НАТО в июне в Мадриде.

Напомним, о необходимости укрепления границ организации неоднократно заявляли в Польше. Кроме того, что государство вдвое увеличивает свой военный контингент, вице-премьер Ярослав Качиньский заявлял о готовности разместить в Польше ядерное вооружение США и необходимость увеличить количество американских воинов в странах НАТО в 1,5 раза.

Отметим, что многие эксперты отмечали, что действующая система безопасности не работает. Как писал "Телеграф", Россия при этом продолжает угрожать ядерным оружием в случае "нападения" или "провокации" НАТО.