Первыми на митинги должны выйти вооруженные люди, после чего к ним присоединятся и другие россияне

Безоружные митинги в россии ничего не изменят — силовики разгонят любое количество демонстрантов. Чтобы повалить власть в стране оппозиции нужно раздать оружие.

Такое мнение в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал экс-депутат госдумы россии и оппозиционер Илья Пономарев. По его словам, россияне уже знают, что их протесты бесполезны, поэтому и не стремятся ничего делать.

Согласно российскому законодательству, а именно ст. 31 Конституции, граждане могут собираться без лимитирования числа участников митингов. Но даже если на Красную площадь выйдет миллион протестующих, их быстро подавят силовики. Сами россияне понимают, что их протесты бесполезные, но если раздать им оружие, то тогда может что-то измениться.

"Они не сделают ничего, и все это прекрасно понимают. Первое, что необходимо сделать — раздать людям оружие. Тогда они выйдут. А без этого не выйдут. Поэтому сначала должно возникнуть в москве вооруженное подразделение, а тогда к нему присоединятся выходящие люди. А просто выходить, чтобы их дубинками разогнали, повязали и бросили в кутузку, то на данный момент уже люди точно знают, что это ни к чему не приводит. Поэтому они и не выходят", — рассказал бывший депутат.

К слову, митинг в Хабаровске против мобилизации на Кавказе так и не дал свои плоды. Хоть людей и не разгоняли полицейские на протяжении нескольких месяцев, своего россияне так и не добились.

"В Хабаровске они же ничего и не добились. Это как раз является дополнительной иллюстрацией. У социологов есть термин — "Синдром выученной беспомощности". То есть люди знают, что они выходят и ничего не происходит. Вот это является основной проблемой. Именно поэтому я и говорю, что вопрос вооруженного сопротивления (в россии. — авт.) является ключевым", — резюмировал Илья Пономарев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на протестах в Грузии пели гимн Украины и переворачивали полицейские машины. Причина митингов — закон об "иноагентах" по примеру россии.