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Перед Новым годом украинцы массово покупают ненастоящую икру: как отличить подделку

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Красную икру давно считают обязательной на новогоднем столе Новость обновлена 22 декабря 2021, 16:50
Красную икру давно считают обязательной на новогоднем столе

Существует несколько способов, чтобы проверить рыбный деликатес на подлинность

До встречи Нового 2022 года остались считанные дни, а это значит, что мудрые хозяева и хозяйки начинают запасаться продуктами для будущей праздничной готовки. Среди множества различных салатиков и закусок особенной популярностью пользуются бутерброды с красной икрой. Впрочем, нередко под маркой деликатеса нам пытаются "впихнуть" подделку.

"Телеграф" решил напомнить, как можно понять, что купленная красная икра настоящая, и деньги были потрачены не зря.

В первую очередь заметим, что украинские производители красной икры используют в этом процессе четыре вида рыбы. Это кета, горбуша, кижуч и нерка. Самой дорогой является икра кеты, она же отличается и наиболее нежным вкусом, крупными икринками и ярким оранжевым цветом. Зато у нерки икра будет горьковатой и темно-красной.

Как определить икру "на вид"?

В чем разница между настоящей икрой и подделкой
В чем разница между настоящей икрой и подделкой
  • Внешний вид банки. Если икра настоящая, то дату производства всегда будут "выдавливать" с внутренней стороны тары (хоть стеклянной, хоть железной).
  • Время производства. Чаще всего натуральную икру производят в период с июля по сентябрь. Другие даты могут говорить о том, что изначальное сырье было замороженным или консервировалось.
  • Внешний вид икринок. Желатиновые подделки чаще всего абсолютно одинаковые между собой, а вот натуральная икра может быть различного размера.

Как проверить икру на подлинность после покупки?

  • Запах. Разумеется, рыбная икра должна, в первую очередь, отчетливо пахнуть рыбой. Еще можно попробовать понюхать продукт вашему коту — в большинстве случаев желатиновую подделку пушистик есть откажется.
  • Горячая вода. Кипяток является отличным индикатором: если им обдать натуральную икру, то вода окрасится в белый цвет или в ней появятся "белые хлопья". Это потому, что деликатес богат белком. Подделка же отдаст воде лишний жир (а иногда даже полностью свой цвет).
  • Перекись. Если не жаль нескольких икринок, то такой эксперимент тоже поможет определить подделку. Натуральная поведет себя, как и при контакте с кипятком, а вот "фейк" может даже раствориться в перекиси (или же не отреагировать никак).
  • Холод. Весьма бюджетный вариант проверки подлинности икры. Здесь все очень просто: натуральный продукт заморозку выдерживает и остается товарного вида, а вот подделка оставит желать лучшего.

Если же вы больше поклонник не закусочного типа блюд на праздничном столе, то предлагаем узнать, как можно приготовить весьма необычный, но простой салат "Первый снег".

Также "Телеграф" делал подборку подсказок для приготовления идеальной хрустящей курочки на Новый год.

Теги:
#Проверка #Подделка #Деликатес #Икра #Новый год #Красная икра
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