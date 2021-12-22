Перед Новим роком українці масово купують несправжню ікру: як відрізнити підробку

Існує кілька способів, щоб перевірити рибний делікатес на справжність

До зустрічі Нового 2022 року залишилися лічені дні, а це означає, що мудрі господарі та господині починають запасатися продуктами для майбутнього святкового приготування. Серед безлічі різних салатів та закусок особливою популярністю користуються бутерброди з червоною ікрою. Втім, нерідко під маркою делікатесу нам намагаються вручити підробку.

"Телеграф" вирішив нагадати, як можна зрозуміти, що куплена червона ікра справжня, і гроші були витрачені не дарма.

Насамперед зауважимо, що українські виробники червоної ікри використовують у цьому процесі чотири види риби. Це кета, горбуша, кижуч та нерка. Найдорожчою є ікра кети, вона ж відрізняється і найбільш ніжним смаком, великими ікринками та яскравим оранжевим кольором. А от у нерки ікра буде гіркуватою та темно-червоною.

Як визначити ікру "на вигляд"?

У чому різниця між справжньою ікрою та підробкою

Зовнішній вигляд банки. Якщо ікра справжня, то дату виробництва завжди "видавлюватимуть" із внутрішньої сторони тари (хоч скляної, хоч залізної).

Якщо ікра справжня, то дату виробництва завжди "видавлюватимуть" із внутрішньої сторони тари (хоч скляної, хоч залізної). Час виробництва. Найчастіше натуральну ікру виробляють у період із липня по вересень. Інші дати можуть говорити про те, що початкова сировина була заморожена або консервована.

Найчастіше натуральну ікру виробляють у період із липня по вересень. Інші дати можуть говорити про те, що початкова сировина була заморожена або консервована. Зовнішній вигляд ікринок. Желатинові підробки дуже часто абсолютно однакові між собою, а ось натуральна ікра може бути різного розміру.

Як перевірити ікру на "автентичність" після покупки?

Запах. Зрозуміло, рибна ікра має, перш за все, чітко пахнути рибою . Ще можна спробувати понюхати продукт вашому коту — в більшості випадків желатинову підробку пухнастик їсти відмовиться.

Зрозуміло, рибна ікра має, перш за все, . Ще можна спробувати понюхати продукт вашому коту — в більшості випадків желатинову підробку пухнастик їсти відмовиться. Гаряча вода. Окріп є чудовим індикатором: якщо ним обдати натуральну ікру, то вода пофарбується в білий колір або в ній з’являться "білі пластівці" . Це тому, що делікатес багатий на білок. Підробка ж віддасть воді зайвий жир (а іноді навіть повністю свій колір).

Окріп є чудовим індикатором: якщо ним обдати натуральну ікру, то . Це тому, що делікатес багатий на білок. Підробка ж віддасть воді зайвий жир (а іноді навіть повністю свій колір). Перекис. Якщо не шкода кількох ікринок, такий експеримент теж допоможе визначити підробку. Натуральна ікра "поведе" себе, як і при контакті з окропом, а от "фейк" може навіть розчинитися в перекисі (або не відреагувати ніяк).

Якщо не шкода кількох ікринок, такий експеримент теж допоможе визначити підробку. Натуральна ікра "поведе" себе, як і при контакті з окропом, а от (або не відреагувати ніяк). Холодний. Дуже бюджетний варіант визначення натуральності ікри. Тут все дуже просто:оригінальний продукт заморожування витримує і залишається товарного вигляду, а ось підробка залишить бажати кращого.

Якщо ж ви більше шанувальник не закусочного типу страв на святковому столі, то пропонуємо дізнатися, як можна приготувати незвичайний, але простий салат "Перший сніг".

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