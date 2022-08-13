С праздником Маковея-2022! Красивые открытки и картинки к Медовому Спасу

Поздравьте своих близких и друзей с праздником чудесными картинками

Праздник Медовый Спас ежегодно отмечается 14 августа. Православные верующие его еще называют Маковеем — от имени семи мучеников Ветхого Завета — Маковеев.

В этот день принято ходить в церковь и освящать букеты из цветов и мака, мед и фрукты. А когда семьи возвращаются домой – готовят блюда с маком и медом, например, булочки с маком или постный медовик с изюмом и орехами.

"Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых открыток и картинок с праздником 14 августа, которыми вы можете поднять настроение своим близким в нелегкое для украинского народа время. Воспользуйтесь соцсетью или мессенджером для отправки поздравительной открытки.

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Напомним, что 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Церковный календарь праздников на август 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.