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С праздником Маковея-2022! Красивые открытки и картинки к Медовому Спасу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Маковей, или Медовый Спас отмечается 14 августа
Маковей, или Медовый Спас отмечается 14 августа

Поздравьте своих близких и друзей с праздником чудесными картинками

Праздник Медовый Спас ежегодно отмечается 14 августа. Православные верующие его еще называют Маковеем — от имени семи мучеников Ветхого Завета — Маковеев.

В этот день принято ходить в церковь и освящать букеты из цветов и мака, мед и фрукты. А когда семьи возвращаются домой – готовят блюда с маком и медом, например, булочки с маком или постный медовик с изюмом и орехами.

"Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых открыток и картинок с праздником 14 августа, которыми вы можете поднять настроение своим близким в нелегкое для украинского народа время. Воспользуйтесь соцсетью или мессенджером для отправки поздравительной открытки.

открытка с праздником маковея с медовым спасом
открытка с медовым спасом мира и добра
открытка с медовым спасом
открытка с медовым спасом щедрым маковеем
открытка с медовым спасом
открытка с медовым спасом щедрым маковеем

Напомним, что 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Церковный календарь праздников на август 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.

Теги:
#Медовый Спас #Маковей #Поздравления #Праздники #Открытки