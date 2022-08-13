С праздником Маковея-2022! Красивые открытки и картинки к Медовому Спасу
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Поздравьте своих близких и друзей с праздником чудесными картинками
Праздник Медовый Спас ежегодно отмечается 14 августа. Православные верующие его еще называют Маковеем — от имени семи мучеников Ветхого Завета — Маковеев.
В этот день принято ходить в церковь и освящать букеты из цветов и мака, мед и фрукты. А когда семьи возвращаются домой – готовят блюда с маком и медом, например, булочки с маком или постный медовик с изюмом и орехами.
"Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых открыток и картинок с праздником 14 августа, которыми вы можете поднять настроение своим близким в нелегкое для украинского народа время. Воспользуйтесь соцсетью или мессенджером для отправки поздравительной открытки.
Напомним, что 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Церковный календарь праздников на август 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.