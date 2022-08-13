Зі святом Маковія-2022! Гарні листівки та картинки до Медового Спасу

Привітайте своїх близьких та друзів зі святом чудовими картинками

Свято Медового Спасу щорічно відзначається 14 серпня. Православні віряни його ще називають Маковієм — від імені семи мучеників Старого Завіту — Маковіїв.

Цього дня заведено ходити до церкви та освячувати букети з квітів та маку, мед та фрукти. А коли сім'ї повертаються додому – готують страви з маком та медом, наприклад, булочки з маком або пісний медовик із родзинками та горіхами.

"Телеграф" підготував для своїх читачів добірку гарних листівок та картинок зі святом 14 серпня, якими ви можете підняти настрій своїм близьким у нелегкий для українського народу час. Скористайтеся соцмережею чи месенджером для надсилання вітальної листівки.

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Нагадаємо, що 14 серпня також розпочинається Успенський піст, який триває до 27 серпня. Церковний календар свят на серпень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.