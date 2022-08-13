Зі святом Маковія-2022! Гарні листівки та картинки до Медового Спасу
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Привітайте своїх близьких та друзів зі святом чудовими картинками
Свято Медового Спасу щорічно відзначається 14 серпня. Православні віряни його ще називають Маковієм — від імені семи мучеників Старого Завіту — Маковіїв.
Цього дня заведено ходити до церкви та освячувати букети з квітів та маку, мед та фрукти. А коли сім'ї повертаються додому – готують страви з маком та медом, наприклад, булочки з маком або пісний медовик із родзинками та горіхами.
"Телеграф" підготував для своїх читачів добірку гарних листівок та картинок зі святом 14 серпня, якими ви можете підняти настрій своїм близьким у нелегкий для українського народу час. Скористайтеся соцмережею чи месенджером для надсилання вітальної листівки.
Нагадаємо, що 14 серпня також розпочинається Успенський піст, який триває до 27 серпня. Церковний календар свят на серпень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.