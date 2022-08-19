Яблочный Спас 2022: яркие открытки, картинки и видеопоздравления с праздником 19 августа

Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим важнейшим христианским праздником.

В эту пятницу, 19 августа, вместе с Преображением Господним традиционно отмечается и важный народный праздник Яблочный Спас. Отметим, что праздник также имеет и другие названия – Великий Спас, или Второй Спас.

В этот день принято ходить в церковь и освящать яблоки, а после угощать ими своих знакомых. Также из освященных фруктов готовят различные блюда. К примеру это может быть как классическая яблочная шарлотка, так и полезный и вкусный яблочный зефир. Считается, что в этот день яблоки имеют особую силу, и они способны одарить красотой, силой, счастьем и здоровьем.

"Телеграф" сделал подборку красивых, красочных поздравительных открыток и картинок, а также видео поздравлений на украинском языке с Яблочным Спасом 2022, которые наши читатели могут отправить своим близким и знакомым в этот день.

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Картинки и открытки с Яблочным Спасом 2022

Видео поздравления с Яблочным Спасом 2022 на украинском языке

Добавим, что этот праздник выпадает на Успенский пост, поэтому необходимо следовать всем ограничениям в этот период. Однако именно 19 августа существуют небольшие послабления для верующих.