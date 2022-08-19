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Яблучний Спас 2022: яскраві листівки, картинки та відеопривітання зі святом 19 серпня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Яблучний Спас щорічно відзначається 19 серпня Новина оновлена 19 серпня 2022, 08:00
Яблучний Спас щорічно відзначається 19 серпня

Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із цим найважливішим християнським святом.

Цієї п’ятниці, 19 серпня, разом із Преображенням Господнім традиційно відзначається і важливе народне свято Яблучний Спас. Відзначимо, що свято також має інші назви – Великий Спас, або Другий Спас.

Цього дня заведено ходити до церкви та освячувати яблука, а потім пригощати ними своїх знайомих. Також з освячених фруктів готують різноманітні страви. Наприклад це може бути як класична яблучна шарлотка, так і корисний та смачний яблучний зефір. Вважається, що у цей день яблука мають особливу силу, і вони здатні наділити красою, силою, щастям та здоров’ям.

"Телеграф" зробив добірку красивих, барвистих вітальних листівок та картинок, а також відео привітань українською з Яблучним Спасом 2022, які наші читачі можуть надіслати своїм близьким та знайомим цього дня.

Картинки та листівки з Яблучним Спасом 2022

Картинки та листівки з Яблучним Спасом 2022
Картинки та листівки з Яблучним Спасом 2022
Картинки та листівки з Яблучним Спасом 2022
Картинки та листівки з Яблучним Спасом 2022
Картинки та листівки з Яблучним Спасом 2022

Відео привітання з Яблучним Спасом 2022 українською мовою

Додамо, що це свято випадає на Успенський пост, тому необхідно дотримуватися всіх обмежень у цей період. Проте саме 19 серпня є невеликі послаблення для віруючих.

Теги:
#Яблуневий Спас #Поздоровлення #Картинки #Листівки