Единый стиль за государственные средства: известное "подвалом смерти" село Ягодное восстановят по дизайн-коду

В рамках проекта предполагается проведение значительного объема работ

К концу года на Черниговщине в селе Ягодное, которое стало известно из-за "подвала смерти", началось комплексное восстановление. Оно проходит в рамках пилотной государственной программы с сохранением территориальных особенностей строительства и предполагает не только внешнее обновление пострадавшего жилья, дорожной инфраструктуры, социальных объектов, но и создание мемориала.

Подробности проекта "Телеграф" узнавал у причастных к его реализации специалистов.

9-значная сумма на восстановление села

За время оккупации и тяжелых боев в Черниговской области в начале полномасштабного вторжения россияне превратили Ягодное и соседние села в руины. В результате обстрелов и вызванных ими пожаров в той или иной степени поврежденным оказались все постройки в населенном пункте. Поэтому его жителей оккупанты содержали в школьном подвале, не уничтоженном снарядами, огнем и не разграбленном воинами вражеской армии.

— На территории нашей Ивановской громады активные боевые действия продолжались в конце февраля — в марте 2022-го года. 10 населенных пунктов находились в оккупации, по территории еще семи проходила линия фронта — напомнила "Телеграфу" о событиях прошлого года председатель Ивановской ОТГ Елена Швыдка. — В Ягодном все 176 дома были либо повреждены, либо разрушены, в частности, 16 полностью. К тому же оккупанты выносили с подворий все, даже белье, а что не могли забрать, испортили. Так что на момент деоккупации люди остались совсем без ничего. И, конечно, средств на восстановление своего жилья у них тоже не было.

После освобождения помощь жителям Ягодного и других сел громады поступала из разных источников. В частности, активно восстановлением поврежденного жилья в этом регионе занимаются представители добровольческого строительного батальона "Добробат".

- Эта организация сначала работала на двух улицах в Ягодном, используя стройматериалы, предоставленные государством, — продолжила рассказ Елена. — Сделали крыши, установили окна и двери, в некоторых домах, которые получили повреждения, перекладывали стены. Таким образом было восстановлено 17 многоквартирных домов и еще два десятка частных. Кроме того, в рамках сотрудничества нашего региона с Латвийской Республикой были выделены средства на приобретение материалов на возведение с нуля семи домов. Эти работы выполняли черниговские волонтеры, впоследствии к ним присоединились добробатовцы. А уже в апреле 2023 года стало известно, что Ягодное включили в пилотный проект, в рамках которого планировалось комплексное восстановление села.

Все дома в Ягодном пострадали в разной степени, большинство нуждалось в капитальном ремонте.

Механизм восстановления прописали в постановлении Кабмина №382 от 25 апреля, он предусматривал работы не только в Ягодном, но и Бородянке и Мощуне на Киевщине, Посаде-Покровском на Херсонщине, Тростянце на Сумщине и Циркунах на Харьковщине. Разработкой общей концепции, передачей функций заказчика и проектированием занималось Государственное агентство восстановления совместно с Мининфраструктуры.

— Как село выглядело после деоккупации, и как выглядит сейчас — это две большие разницы, потому что многое в нем было сделано волонтерами и международными организациями, — отметила представитель Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области Алина Коломиец. – Но в рамках проекта предполагается проведение значительного объема работ.

На первом этапе речь идет о жилых домах. На втором – капитальном ремонте дома культуры, в который попал снаряд и фактически его уничтожил. Здесь должно быть создано современное пространство для отдыха и досуга местных жителей. Кроме того, на базе школы, где россияне удерживали в подвале все село, будет обустроен мемориал. Также предусмотрена реконструкция улиц и придорожной инфраструктуры.

В школьном подвале все сохраняется так, как было во время оккупации – когда россияне держали здесь всю деревню.

В целом на 2023 год предусмотрено выделение 188 млн гривен (общая ориентировочная стоимость реализации проекта — 404 млн. гривен), из них 55 млн гривен на многоквартирные жилые дома, 65 млн гривен — на частные. Еще 50 млн гривен – это клуб и библиотека, 10 млн гривен – школа, 5 млн. гривен уличная дорожная сеть, 3 млн гривен – коммуникации, – говорит Алина Коломиец.

Изюминка — в цветовой гамме

Работы по жилому сектору планировалось завершить к концу 2023 года, но фактически в декабре они только начались. Специалисты объясняют, что впервые реализуют такого рода проект, поэтому возникали разные мелкие вопросы, тормозившие процесс.

— В первую очередь нам нужно было провести передачу прав заказчика от людей нашей службе, а не все жители имели соответствующие правоустанавливающие документы на жилье, несколько семей уехало, — приводит пример Алина. — В общей сложности было заключено 128 договоров, из которых 79 на индивидуальные дома (в том числе 4 — на новое строительство, остальные — на капитальный ремонт) и 49 договоров с жильцами квартир. Кроме того, мы проводили консультации с жителями Ягодного, чтобы выяснить их потребности и пожелания, а затем обсудить концепцию восстановления, разработанную архитектурным бюро АИММ.

По словам креативного директора АИММ Анны Искиэрдо, этот процесс длился 2,5 месяца, а результатом стал дизайн-код — документ с набором правил проектирования и рекомендаций по архитектурным решениям и подбору материалов для проведения ремонта и строительства.

Летом жителям Ягодного показали, каким после восстановления станет их село.

— Мы учли то, что село небольшое и что это будет постепенный путь с привлечением местной громады, а не просто спущенное сверху решение, которое нужно принять, — говорит Анна. — Сначала к нам отнеслись с осторожностью, но впоследствии поняли, что у нас искренние намерения, поэтому начали работать конструктивно. Были изучены местные особенности в украшении домов, которые нам удалось сохранить и усилить. К примеру, они имеют изюминку в цветовой гамме. Палитра из оттенков синего, голубого, бирюзового сложилась исторически, и мы предлагаем ее применять.

Кроме того, есть особенности в декоре окон и дверей, для чего используются наличники, ставни, резные орнаменты. Мы предлагаем их делать даже в домах, где их не было, и люди эту идею поддержали. Ведь у некоторых были очень простые дома, и если при капитальном ремонте, восстановлении есть возможность их улучшить визуально, почему нет?! В общем все, что предлагает этот дизайн-код – это об улучшении.

После проведения работ дома станут энергоэффективными, потому что будут заменены старые окна, шифер, проведено утепление, соответственно люди будут тратить меньше средств на отопление. Если какие-нибудь здания в аварийном состоянии — будет выполнено усиление конструкций и т.д., — говорит Анна Искиэрдо.

В дизайн-коде учтены и усилены местные особенности – цветовая гамма и декор для отделки жилья.

Глава Ивановской ОТГ Елена Швыдка добавляет, что со стороны жителей Ягодного при обсуждении архитектурных решений не возникало сопротивления по поводу единого стиля в оформлении домов.

— Если бы это происходило до полномасштабного вторжения, возможно, ситуация была бы совсем другой, — говорит Елена. — Но когда ты теряешь все, потому что ни у кого не осталось дома такого, как он был до начала войны, то никто не думает настаивать на том, что хочет бетонное ограждение или наоборот только из профиля. Тем более что у всех жителей спрашивали мнение, и пожелания были учтены. Что, например, всех волновало, так это хозяйственные постройки — погреба, хлева и т.д. Обещали, что все указанные в документах, будут точно сделаны.

На некоторых домах в хорошем состоянии сохранились резные деревянные элементы, являющиеся местной изюминкой.

На 15 декабря, по сообщению главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема, начато утепление фасадов многоквартирных домов по улицам Дружбы и Лесной, ремонт и замена кровель частных усадеб по улицам Яблоневой и Космонавтов. Сейчас в работе десяток объектов, но объемы работ, заверил чиновник, должны быть увеличены.

Музей учтет местный контекст

Основной фронт ремонтных работ, как уже понятно, придется на 2024 год. Планируется, что кроме жилья будут приведены в порядок все пять улиц Ягодного — Космонавтов, Дружбы, Яблоневой, Лесной и Вишневой. Новая улично-дорожная сеть в селе обойдется в 79,5 млн. гривен. Планируется не только замена покрытия проезжей части, съездов и заездов, но и установка дорожных знаков, а також обустройство тротуаров и уличного освещения, плюс замена ворот, калиток и заборов.

Уже в следующем году в Ягодном восстановят и разрушенное здание Дома культуры. По замыслу архитекторов часть уцелевших конструкций сохранят, чтобы оставить упоминание о последствиях войны.

От Дома культуры в Ягодном остались стены, на этом месте появится новое пространство для досуга.

— Это будет суперсовременное, энергоэффективное, комфортно спланированное здание, возведенное внутри руин и часть старых стен будет законсервирована, — рассказывает Анна Искиэрдо. — Один из самых больших запросов, которые мы получили от людей, и учли при проектировании — создание большого зала для проведения различных мероприятий. Также будет предусмотрено убежище, а на улице появится амфитеатр, где можно будет собираться на праздники в летний период, детская площадка и проведено комплексное благоустройство прилегающей территории.

В процессе сейчас и конкурс на создание мемориала на базе школы, в подвале которой оккупанты содержали всех без исключения жителей Ягодного. По своему прямому назначению это здание использоваться уже не будет.

- Эта школа была малокомплектная, в ней училось всего 25 учеников, — уточнила Елена Швыдка. — И 3 марта 2022 года мы на сессии как раз должны были принимать решение о ее закрытии. Дети имеют возможность учиться по выбору в Колочивском или Ивановском лицеях. Кстати, в последнем тоже за государственные средства заново возводят пищеблок, разрушенный в ходе боевых действий.

Единственное, что в здании школы в Ягодном был и детский садик на две группы, хотели добавить еще одну. Но от таких планов отказались (дошкольники посещают заведение в Количевке), пришли к общему мнению, что здесь должен быть музей, который покажет оккупацию не только Ягодного, но и всего региона. Пока решают вопрос, каким он должен быть, наше коммунальное предприятие при поддержке местных предпринимателей перекрыло крышу, установило окна, чтобы сохранить надписи и рисунки, которые оставляли на стенах подвала взрослые и дети, отмечает — председатель Ивановской ОТГ.

Сейчас подрядчики утепляют жилые дома и выполняют другие наружные работы.

Прием заявок уже завершен, изъявили желание предложить свое видение мемориала 11 претендентов. До 27 января 2024 года они должны подать на рассмотрение жюри проектные предложения. В них, как отмечают в Госагентстве, должен быть учтен местный контекст и его история, а также ограниченность локации. Также предполагается, что будут функционировать постоянная и временная экспозиции, в которых должны быть задействованы такие мемориальные экспонаты как фортификационные укрепления оккупантов и остатки трофейной техники. Также планируется создать пространство для проведения встреч и лекций, психологической реабилитации, работы администрации и т.д. Победители конкурса станут известны 12 февраля.

Как сообщал "Телеграф", первый этап "Восстановления" начал работать в Украине в середине мая, предусматривающий выделение сумм до 200 тыс. гривен на проведение небольших текущих ремонтов в жилье, пострадавшем от войны. Активно принимают участие в этой программе и жители населенных пунктов Ивановской громады.