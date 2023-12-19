Єдиний стиль за державний кошт: відоме "підвалом смерті" село Ягідне відновлять за дизайн-кодом

В рамках проєкту передбачається проведення значного обсягу робіт

Під кінець року на Чернігівщині в селі Ягідне, яке стало відоме через "підвал смерті", почалось комплексне відновлення. Воно відбувається в рамках пілотної державної програми зі збереженням територіальних особливостей будівництва і передбачає не тільки зовнішнє оновлення постраждалого житла, дорожньої інфраструктури, а й створення меморіалу.

Подробиці проєкту "Телеграф" дізнавався у дотичних до його реалізації фахівців.

9-значна сума на відновлення села

За час окупації та важких боїв у Чернігівській області на початку повномасштабного вторгнення росіяни перетворили Ягідне та сусідні села на руїни. Внаслідок обстрілів і викликаних ними пожеж тією чи іншою мірою понівеченими виявились всі будівлі в населеному пункті. Тож його жителів окупанти утримували в шкільному підвалі, не знищеному снарядами, вогнем і не пограбованому вояками ворожої армії.

— На території нашої Іванівської громади активні бойові дії тривали наприкінці лютого — у березні 2022-го року. 10 населених пунктів перебували в окупації, територією ще семи проходила лінія фронту — нагадала "Телеграфу" про торішні події голова Іванівської ОТГ Олена Швидка. — В Ягідному всі 176 будинки були або пошкоджені, або зруйновані, зокрема, 16 — повністю. До того ж окупанти виносили з господарств все, навіть білизну, а що не могли забрати, понівечили. Тож на момент деокупації люди лишились зовсім без нічого. І, звісно, коштів на відбудову вони також не мали.

Після звільнення допомога жителям Ягідного та інших сіл громади надходила з різних джерел. Зокрема, активно відбудовою понівеченого житла в цьому регіоні займаються представники добровольчого будівельного батальйону "Добробат".

— Ця організація спочатку працювала на двох вулицях в Ягідному, використовуючи будматеріали, надані державою, — продовжила розповідь Олена. — Зробили дахи, встановили вікна та двері, в деяких будинках, що зазнали пошкоджень, перекладали стіни. Таким чином було відновлено 17 багатоквартирних будинків, і ще два десятки приватних. Крім того, у в рамках співпраці нашого регіону з Латвійською Республікою, було виділено кошти на придбання матеріалів на зведення з нуля семи будинків. Ці роботи виконували чернігівські волонтери, згодом до них долучились добробатівці. А вже у квітні 2023 року стало відомо, що Ягідне включили в пілотний проєкту, у рамках якого планувалось комплексне відновлення села.

Всі будинки в Ягідному постраждали в різній мірі, більшість потребувала капітального ремонту.

Механізм відбудови прописали в постанові Кабміну № 382 від 25 квітня, він передбачав роботи не тільки в Ягідному, а й Бородянці та Мощуні на Київщині, Посад-Покровському на Херсонщині, Тростянці на Сумщині та Циркунах на Харківщини. Розробкою загальної концепції, передачею функцій замовника та проєктуванням опікувалось Державне агентство відновлення спільно з Мінінфраструктури.

— Як село виглядало після деокупації, і як виглядає зараз — це дві великі різниці, бо багато в ньому було зроблено волонтерами та міжнародними організаціями, — зазначила речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області Аліна Коломієць. — Але в рамках проєкту передбачається проведення значного обсягу робіт.

На першому етапі йдеться про житлові будинки. На другому — капітальний ремонт будинку культури, в який влучив снаряд і фактично його знищив. Тут має бути створений сучасний простір для відпочинку і дозвілля місцевих мешканців. Крім того, на базі школи, де росіяни утримували селян у підвалі, буде облаштований меморіал. Також передбачена реконструкція вулиць і придорожньої інфраструктури.

В шкільному підвалі все зберігається так, як було під час окупації - коли росіяни тримали тут все село.

Загалом на 2023-й рік передбачено виділення 188 млн гривень (загальна орієнтовна вартість реалізації проєкту — 404 млн. гривень), з них 55 млн гривень на багатоквартирні житлові будинки, 65 млн гривень — на приватні. Ще 50 млн гривень — це клуб і бібліотека, 10 млн гривень — школа, 5 млн. гривень вулична дорожня мережа, 3 млн гривень — комунікації, — каже Аліна Коломієць.

Родзинка — в кольоровій гамі

Роботи по житлу планували завершити до кінця 2023 року, але фактично почали лише у грудні. Фахівці пояснюють, що вперше реалізують такого роду проєкт, тож виникали різні дрібні питання, які гальмували процес.

— В першу чергу нам потрібно було провести передачу прав замовника від людей до нашої служби, а не всі жителі мали відповідні правовстановчі документи на житло, декілька родин виїхало, — наводить приклад Аліна. — Загалом було укладено 128 договорів, з яких 79 на індивідуальні будинки (в тому числі 4 — на нове будівництво, решта — на капітальний ремонт) та 49 договорів із мешканцями квартир. Крім того, ми проводили консультації з мешканцями Ягідного, щоб з'ясувати їхні потреби і побажання, а згодом обговорити концепцію відбудови, розробленої архітектурним бюро АІММ.

За словами креативної директорки АІММ Анни Іскіердо, цей процес тривав 2,5 місяці, а результатом став дизайн-код — документ з набором правил проектування та рекомендацій щодо архітектурних рішень і підбору матеріалів для проведення ремонту та будівництва.

Влітку мешканцям Ягідного показали, яким після відбудови стане їх село.

— Ми зважали на те, що село невелике і що це буде поступовий шлях із залученням місцевої громади, а не просто рішення, яке прийшло згори і яке треба прийняти, — говорить Анна. — Спочатку до нас поставились з пересторогою, але згодом зрозуміли, що ми маємо щирі наміри, тому почали працювати конструктивно. Були вивчені місцеві особливості в оздобленні будинків, які нам вдалось зберегти і підсилити. Наприклад, вони мають родзинку в кольоровій гамі.

Палітра з відтінків синього, блакитного, бірюзового склалась історично і ми пропонуємо її застосовувати. Крім того, є особливості в декорі вікон і дверей, де використовують лиштву, ставні, різьблені орнаменти. Ми пропонуємо їх робити навіть на будинках, де їх не було, і люди цю ідею підтримали. Адже в декого були дуже простенькі будинки, і якщо при капітальному ремонті, відбудові є можливість їх покращити візуально, чому ні. Загалом все, що пропонує цей дизайн-код — це про покращення.

Після робіт будинки стануть енергоефективними, бо будуть замінені старі вікна, шифер, проведено утеплення, відповідно люди витрачатимуть менше коштів на опалення. Якщо якісь будівлі в аварійному стані — буде зроблено підсилення конструкцій тощо, — каже Анна Іскіердо.

В дизайн-коді враховані і посилені місцеві особливості - кольорова гама і декор для оздоблення житла.

Голова Іванівської ОТГ Олена Швидка додає, що з боку жителів Ягідного при обговоренні архітектурних рішень не виникало спротиву щодо єдиного стилю у оформленні будинків.

— Якби це відбувалось до повномасштабного вторгнення, можливо, ситуація була б зовсім інша, — говорить Олена. — Але коли ти втрачаєш все, бо ні в кого не лишилось будинку такого, як він був до початку війни, то ніхто не думає наполягати на тому, що хоче бетону огорожу, чи навпаки тільки з профілю. Тим паче, що у всіх мешканців запитували думку, і побажання були враховані. Що, наприклад, всіх хвилювало, так це господарські будівлі — льохи, хліви тощо. Обіцяли, що всі вказані в документах, будуть точно зроблені.

На деяких будинках в гарному стані зберіглись різьблені дерев'яні елементи, що є місцевою родзинкою.

На 15 грудня, за повідомленням голови Держагенції відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма, розпочато утеплення фасадів багатоквартирних будинків по вулицях Дружби та Лісовій та ремонт і заміна покрівель приватних садиб по вулицях Яблуневій та Космонавтів. Зараз у роботі десяток об'єктів, але обсяги робіт, запевнив посадовець, мають бути збільшені.

Музей врахує місцевий контекст

Основний обсяг ремонтних робіт, як вже зрозуміло, припаде на 2024-й рік. Планується, що крім житла, будуть приведені до ладу всі п’ять вулиць Ягідного — Космонавтів, Дружби, Яблуневу, Лісову та Вишневу. Нова вулично-дорожня мережа в селі коштуватиме 79,5 млн. гривень. Планується не лише заміна покриття проїжджої частини, з'їздів та заїздів, а й встановлення дорожніх знаків, а також облаштування тротуарів та вуличного освітлення, плюс заміна воріт, хвірток та огорож.

Вже наступного року в Ягідному відновлять і зруйнований будинок культури. За задумом архітекторів, частину вцілілих конструкцій збережуть, щоб залишити згадку про наслідки війни.

Від Будинку культури в Ягідному лишилися самі стіни, на цьому місці з'явиться новий простір для дозвілля.

— Це буде суперсучасна, енергоефективна, комфортно спланована будівля, зведена всередині руїн і частина стін буде законсервована, — розповідає Анна Іскіердо. — Один з найбільших запитів, які ми отримали від людей, і врахували при проєктуванні — створення великої зали для проведення різних заходів. Також буде передбачене сховище, а на вулиці — з'явиться амфітеатр, де можна буде збиратися на свята у літній період, дитячий майданчик і проведено комплексний благоустрій прилеглої території.

В процесі зараз і конкурс на створення меморіалу на базі школи, в підвалі якої окупанти утримували все село. За своїм прямим призначенням цю будівлю використовувати вже не будуть.

— Ця школа була малокомплектна, в ній навчалось усього 25 учнів, — уточнила Олена Швидка. — І 3 березня 2022-го року ми на сесії якраз мали ухвалювати рішення про її закриття. Діти мають можливість вчитися на вибір у Колочівському чи Іванівському ліцеях. До речі, в останьому теж за державні кошти наново зводять харчоблок, який був зруйнований в ході бойових дій.

Єдине, що в будівлі школи в Ягідному був і дитячий садочок на дві групи, хотіли додати ще одну. Але від таких планів відмовились (дошкільнята відвідують заклад у Колочівці), натомість дійшли спільної думки, що тут має бути музей, який покаже окупацію не тільки Ягідного, а й всього регіону. Поки вирішують питання, яким він має бути, наше комунальне підприємство за підтримки місцевих підприємців перекрило дах, встановило вікна, щоб зберегти ті написи і малюнки, яки лишали на стінах підвалу дорослі та діти, наголошує — голова Іванівської ОТГ.

Зараз підрядники утеплюють житлові будинки та виконують інші зовнішні роботи.

Прийом заявок вже завершено, виявили бажання запропонувати своє бачення меморіалу 11 претендентів. До 27 січня 2024 року вони мають подати на розгляд журі проектні пропозиції. В них, як наголошують в Держагенції, має бути врахований "місцевий контекст та його історія", а також обмеженість локації. Також передбачається, що будуть функціонувати постійна і тимчасова експозиції, в яких мають бути задіяна такі меморіальні експонати, як фортифікаційні укріплення окупантів та залишки трофейної техніки. Також планується створити простір для проведення зустрічей і лекцій, проведення психологічної реабілітації, роботи адміністрації тощо. Переможці конкурсу стануть відомі 12 лютого.

Як повідомляв "Телеграф" перший етап "єВідновлення" почав працювати в Україні в середині травня, який передбачає виділення сум до 200 тис. гривень на проведення невеликих поточних ремонтів у житлі, постраждалому від війни. Активно беруть участь в ці програмі і мешканці населених пунктів Іванівської громади.