Перегруженность календаря или напоминание об измене? Почему власти отказали родным убитых в Еленовке защитников ввести отдельную памятную дату

Чиновники говорят о перепутывании мемориальных акцентов, но родные казненных бойцов возмущены

Родные бойцов, пострадавших в результате теракта в Еленовке Донецкой области, возмущены отсутствием реакции власти на предложение учредить День памяти защитников — жертв этого преступления со стороны россиян. Не помогла сдвинуть вопрос с места ни петиция, ни параллельная инициатива народных депутатов. В непростой ситуации разбирался "Телеграф".

Циничное убийство украинских пленных, удерживаемых в исправительной колонии №120 в Еленовке Донецкой области, россияне совершили в ночь на 29 июля 2022 года. Этот теракт, как удалось установить впоследствии, был тщательно спланирован. В промышленной зоне вдали от основной территории был создан отдельный барак, в который накануне собрали представителей разных подразделений полка "Азов". После этого оккупанты осуществили прицельный обстрел здания и не торопились ни ликвидировать последствия (после прилета начался пожар), ни оказывать помощь пострадавшим.

Побратимы в других помещениях слышали, как кричали раненые и от высокой температуры лопал шифер. Об этом рассказывала после возвращения из плена парамедик полка "Азов" Олеся Мельниченко. Именно свидетельства освобожденных военных помогли украинской стороне воспроизвести обстоятельства трагедии.

Дома выживших в Еленовке украинских бойцов ждут дети, жены и родители.

В тот день в Еленовке было искалечено 130 украинских защитников, погибло по меньшей мере 54, их тела были возвращены в Украину только через три месяца после теракта. Большинство погибших воинов, по информации ОО "Сообщество Семей Еленовки", были похоронены, но несколько бойцов до сих пор остаются неидентифицированными. Далеко еще как до освобождения всех выживших в Еленовке военнопленных, так и привлечения к ответственности россиян и их приспешников из числа работников колонии, устроивших расправу над азовцами. Именно поэтому родные бойцов не прекращают проводить акции, давать интервью, а также настаивать на необходимости закрепить в календаре памятную дату как напоминание о страшном преступлении врага.

— В июле этого года мы создали петицию о учреждении на государственном уровне дней скорби и памяти защитников, казненных в результате теракта в колонии №120 пгт Еленовка, — рассказала "Телеграфу" редактор ОО Александра Мазур. — Идея наша была в том, чтобы 28 и 29 июля вспоминать всех пленных, которых Россия замучила или убила в плену. Мы все время напоминаем, что были и другие такие случаи, но привязываемся к дате, когда произошла самая массовая казнь. Что касается формулировки, мы готовы идти на диалог с властью, услышать их предложение, предложить свои варианты, например, это может быть День памяти казненных военнопленных. Но конструктивного диалога еще нет. Ведь несмотря на то, что петиция набрала 25 тыс. голосов еще в сентябре, до сегодняшнего дня представительница нашего сообщества, которая ее зарегистрировала на сайте, не получила ответа. А на сайте президента наше коллективное обращение имеет статус "на рассмотрении".

Родные пленных напоминают как о выживших, которые нуждаются в спасении, так и о погибших.

По словам Александры, сообщество также обращалось к народным депутатам с просьбой не только помочь с установлением памятной даты, но и содействовать скорейшему возвращению уцелевших после терактов военных и поднимать на всех международных площадках тему расследования преступления со стороны российской армии. Результатом этого стал проект постановления ВР Украины авторства группы нардепов во главе с Анатолием Остапенко.

Зарегистрирована она была 24 октября под №10188. Суть в предложении "считать 28 июля днем скорби и памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену". На сайте парламента отмечено, что этот документ "рассматривается в комитете" (речь идет о комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики. — Авт .).

А на этой неделе родственники погибших и пострадавших в Еленовке имели возможность ознакомиться с ответом, предоставленным нардепу указанным комитетом. В части документа, обнародованном в Instagram на странице Елены Шинкарук — невесты Евгения Горбатого ("Дуче"), который также был убит в Еленовке, можно прочитать, что комитет по гуманитарной и информационной политике поддерживает чествование на государственном уровне памяти погибших воинов русско-украинской войне и способствует этому, но при этом не очень выступает "за" новые даты.

Именно поэтому сначала предлагает учесть при принятии решения уже имеющиеся. А именно 29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны (приуроченный ко дню выхода из окружения в Иловайске. — Авт .), и 20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Ответ комитета удивил и возмутил родных воинов, которые были убиты в плену

Также в комитете приводят еще такой аргумент : "По мнению Украинского института национальной памяти, установление дополнительной комеморационной даты, как это предлагается проектом постановления регистр.№ 10188, может перегружить существующий календарь памятных дат, спутав соответствующие мемориальные акценты".

— Я даже не знаю, как комментировать, но мы пытаемся пока проверить эту информацию, действительно ли имела место такая реакция, — говорит Александра. — Но мне кажется, такой день, связанный с терактом в Оленовке, должен быть в украинском календаре. С одной стороны это нужно для достойного чествования памяти людей, убитых в плену, с другой, уже по моему субъективному мнению, это поможет защитить других украинцев, которые до сих пор находятся в нем. Нам важно напоминать миру о том, что россияне пытают и казнят пленных, на этом важно акцентировать и распространять информацию всеми доступными средствами.

В соцсетях родные погибших в Оленивке военных высказываются еще менее толерантно по поводу такой позиции должностных лиц. В частности, Арина Хаванских, муж которой Сергей был среди казненных пленных, отмечает, что ей просто стыдно перед убитыми ребятами.

Формулировка, действительно, более чем странная - названые даты касаются боевых действий 2014-2015 годов

"Наших родных казнили в плену, более 50 защитников "Азовстали", а Верховная Рада отказала нам в дни траура, потому что Мариуполь, "Азовсталь", Оленевка — это все напоминает измену, не правда ли?! Ребята положили жизнь, чтобы другие могли набивать" карманы! Под*оры. Власть с народом?!" — возмущение, комментируя документ, высказала и Елена Шинкарук.

В тылу многие не думают или забыли о смертях украинских воинов при защите Мариуполя, считают родные бойцов.

"Телеграф" обратился к Украинскому институту национальной памяти с просьбой прокомментировать свою позицию по поводу памятной даты, связанные с трагедией в Оленовке. А также депутату-инициатору проекта постановления ВР, чтобы выяснить, планирует ли он вместе с коллегами настаивать на его рассмотрении в сессионном зале.

Как сообщал "Телеграф", международные организации отстранились от установления правды по теракту в Оленовке, единственная миссия ООН после пяти месяцев работы прекратила свою деятельность. При этом россияне продолжают сознательно не предоставлять информацию о местонахождении и состоянии здоровья выживших в колонии украинцев.