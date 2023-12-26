Зарабатывала на квартиру? Что известно о достатке экс-"слуги" Людмилы Марченко, предлагавшей помощь уклонистам

Нардеп не имеет даже собственной квартиры

В середине декабря в суд было направлено обвинительное заключение в отношении теперь уже бывшего члена партии "Слуга народа", народного депутата Людмилы Марченко. Несмотря на то, что политика нельзя назвать бедным человеком, она брала взятки от мужчин за возможность беспрепятственно пересечь границы Украины.

"Телеграф" изучил электронную декларацию о доходах политика и нашел в ней интересную деталь – отсутствие у Людмилы Марченко собственного жилья. Впрочем, бездомной, как, например, другого экс-"слугу" Артема Дмитрука ее тоже не назовешь.

Последний раз о своих доходах и материальном состоянии Людмила Марченко отчитывалась в 2021 году. И согласно декларации, политика хоть и не назовешь богатым человеком, но обеспеченным, нардеп могла считать себя с полным основанием.

Так, народная избранница в 2020-м получила 495 тысяч гривен в виде заработной платы и еще 2500 гривен по страховке и от депозита в банке. Для сравнении, ее супруг Иван Марченко только как ФОП заработал 980 тысяч гривен, еще 67 тысяч выручил в виде зарплаты от Тарасовецкой птицефабрики, 240 тысяч – от продажи имущества и 57 тысяч – в виде военной пенсии. Еще 93 тысячи он получил как военнослужащий и 15 тысяч в виде социальных выплат.

Но хотя доходы супруга выше, чем у нардепа, наличными Людмила Марченко хранила куда больше – 30 тысяч долларов, 6100 евро и более 122 тысяч гривен. Ее супруг имел 6148 долларов и около 12 тысяч гривен.

Любопытно, что никакое имущество на имя Людмилы Марченко не зарегистрировано – квартирой и гаражом в Тернополе, двумя земельными участками на 1260 квадратных метров, ВАЗ-2103 1978 года выпуска и Volkswagen Touareg 2014 года (куплен за 522 тысячи в 2019-м), владеет ее муж.

Если за последующие два года материальное состояние Людмилы Марченко радикально не изменилось, она вряд ли смогла приобрести собственное жилье в Киеве.

Как писал "Телеграф", самое дешевое жилье в столице сегодня стоит от 40 тысяч долларов, то есть, на 10 тысяч дороже, чем все сбережения нардепа. При этом следствие инкриминирует ей получение 11 тысяч долларов.

Не исключено, что политику надоело жить на съемных квартирах и таким образом она могла, по версии следствия, заработать на покупку собственного жилья, помогая уклонистам бежать из Украины.

Вместе с тем Людмила Марченко – далеко не единственная политик, не имеющая своего жилья. К примеру, у Артема Дмитрука и его семьи нет жилой недвижимости, но он арендует несколько квартир.