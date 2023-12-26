Заробляла на квартиру? Що відомо про достаток екс-"слуги" Людмили Марченко, яка пропонувала допомогу ухилянтам

Нардеп не має власної квартири

У середині грудня до суду було направлено обвинувальний висновок щодо колишнього члена партії "Слуга народу", народного депутата Людмили Марченко. Попри те, що політика не можна назвати бідною людиною, вона брала хабарі від чоловіків за можливість безперешкодно перетнути кордони України.

"Телеграф" вивчив електронну декларацію про доходи політика та знайшов у ній цікаву деталь – відсутність у Людмили Марченка власного житла. Втім, бездомною, як, наприклад, іншого екс-"слугу" Артема Дмитрука, її теж не назвеш.

Востаннє про свої доходи та матеріальний стан Людмила Марченко звітувала у 2021 році. І згідно з декларацією, політика хоч і не назвеш багатою людиною, але забезпеченою, нардеп могла вважати себе з повною підставою.

Так, народна обраниця 2020-го отримала 495 тисяч гривень у вигляді заробітної плати та ще 2500 гривень за страховкою та від депозиту у банку. Для порівняння, її чоловік Іван Марченко лише як ФОП заробив 980 тисяч гривень, ще 67 тисяч врятував у вигляді зарплати від Тарасовецької птахофабрики, 240 тисяч – від продажу майна та 57 тисяч – у вигляді військової пенсії. Ще 93 тисячі він отримав як військовослужбовець та 15 тисяч у вигляді соціальних виплат.

Але хоча доходи чоловіка вищі, ніж у нардепа, готівкою Людмила Марченко зберігала значно більше – 30 тисяч доларів, 6100 євро та понад 122 тисячі гривень. Її чоловік мав 6148 доларів та близько 12 тисяч гривень.

Цікаво, що жодне майно на ім’я Людмили Марченко не зареєстроване – квартирою та гаражем у Тернополі, двома земельними ділянками на 1260 квадратних метрів, ВАЗ-2103 1978 року випуску та Volkswagen Touareg 2014 року (куплений за 522 тисячі у 2019 році) володіє її чоловік.

Якщо за наступні два роки матеріальний стан Людмили Марченко радикально не змінився, вона навряд чи спромоглася придбати власне житло у Києві.

Як писав "Телеграф", найдешевше житло в столиці сьогодні коштує від 40 тисяч доларів, тобто на 10 тисяч дорожче, ніж усі заощадження нардепа. При цьому слідство інкримінує їй отримання 11 тисяч доларів.

Не виключено, що політику набридло жити на орендованих квартирах, і таким чином вона могла, за версією слідства, заробити на купівлю власного житла, допомагаючи ухилистам тікати з України.

Натомість Людмила Марченко – далеко не єдина політик, яка не має свого житла. Наприклад, у Артема Дмитрука та його родини немає житлової нерухомості, але він орендує кілька квартир.