Бюджетников станет больше, а денег для них – меньше: какую реформу высшего образования придумало правительство

"Масло" бюджетных средств размажут тонким слоем

Украинский Кабмин подготовил основательные изменения в финансировании высшего образования. В правительстве уверяют, что преследуют цель реализовать принцип "деньги ходят за студентом" и выделять средства по госзаказу не вузам, как сейчас, а соискателям образования напрямую. Более того, четкую границу между бюджетом и контрактом в Кабмине предлагают стереть и студенты смогут брать льготные кредиты на обучение и получать государственные гранты.

Какие же изменения предлагает правительство, и будут ли они работать, разбирался "Телеграф".

Возвращение справедливости

По данным Министерства образования и науки, на данный момент около 40% украинских студентов учатся на бюджете, остальные 60% — на контракте. И это, по мнению чиновников, несправедливо.

"Ты или контрактник, или бюджетник. Тебе государство платит или 100%, или 0%. И на сегодняшний день большинство попадают в категорию 0%", — объясняет "Телеграфу" заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Правительственный законопроект №10399 предлагает изменить это распределение прямо наоборот.

"У нас есть намерение, чтобы в следующем году 60% наших студентов получали государственные средства и 40% поступали по контракту", — добавляет Винницкий.

И как это сделать? Ведь больше бюджетников – больше расходов государства. Мы вдруг стали богатыми? Не похоже: более половины общего бюджета МОН 2024 года (171 млрд грн) – это средства образовательной субвенции (103 млрд грн), которая "проедается" (из нее выплачивают зарплаты педагогам).

"Как я понимаю, Министерству ставят задачу: вы что-то реформируйте, но еще и сэкономьте на этом", — комментирует ситуацию "Телеграфу" президент НаУКМА Сергей Квит.

Впрочем, в том-то и трюк, чтобы провести реформу за деньги, которые есть.

"Мы пытаемся сделать таким образом, чтобы используя те же деньги, которые выделяют из бюджета, дать большему количеству наших абитуриентов возможность поступить за государственные средства. То есть наоборот от того, что есть сейчас", — объясняет Винницкий.

В чем же состоит фокус? Спойлер: размазать "масло" более тонким слоем.

Объясняем: согласно предложенной реформе, классический государственный заказ, который будет покрывать 100% стоимости обучения, остается действительным. Более того, к нему прилагается региональный заказ – места обучения, которые будут финансировать местные бюджеты.

"Но количество людей, которые будут получать стопроцентное государственное финансирование образования, уменьшится", — объясняет замминистра.

Стопроцентный бюджет останется для ограниченного круга специальностей, которые больше всего нужны государству.

"И где государство четко понимает, что заказывает себе специалиста. Это врачи, учителя, энергетики. Здесь будет классический государственный заказ со стопроцентной оплатой из бюджета. На самом деле стопроцентная оплата останется для всех специальностей, но конкурс на них будет очень велик", — добавляет. Винницкий.

"Возможно, самих мест станет меньше, и даже заведений высшего образования. Тогда это логично: мы не размазываем ресурс по тем университетам, которые совершенно неспособны обеспечить качество образования. Иначе, за счет чего это делать?", — комментирует "Телеграфу" эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба.

Выпускник, получивший образование полностью за государственные средства, будет обязан заключить договор о трудоустройстве в случае поступления соответствующего предложения от работодателя.

Средства, которые будут высвобождены за счет сокращения классического бюджета, будут направлены другим студентам. То есть их высшее образование также будет финансироваться государством, но частично.

Появятся государственные гранты для получения высшего образования. Гранты могут покрывать как всю стоимость обучения, так и только ее часть, но получить грант будут иметь право и вступившие на контракт абитуриенты. Конкретный размер этих грантов, а также порядок их выделения еще предстоит разработать Кабмину, но идея такова: чем лучше результаты ВНО – тем больший грант.

Тем, кто "пролетел" мимо бюджета и гранта (или если суммы гранта недостаточно), правительство предлагает льготные долгосрочные кредиты на образование. Предполагается, что такие кредиты смогут выдавать государственные банки под 3% годовых.

Если парламент примет правительственный законопроект, новые правила финансирования высшего образования заработают уже с сентября 2024 года, а в перспективе: "В течение следующих пяти лет доля поступающих, которые могут получить полную или частичную государственную финансовую поддержку для получения высшего образования на дневной форме обучения должна увеличиться на 40%", — отмечают в МОН.

Какой в этом смысл

Зачем перекладывать деньги в разные карманы?

Во-первых, по словам экспертов издания, действующая система госзаказа окончательно устарела, потому что не предполагает необходимого уровня конкуренции.

"Система государственного заказа была понятна только Советскому Союзу. Ее даже трудно объяснять иностранным партнерам. Это вчерашний день. Система не может работать дальше, поэтому то, что в правительстве ищут новые пути, это можно поддержать", — подчеркивает Квит.

"Так как сейчас, оставлять нельзя было еще лет 15-20 назад. За госзаказ университеты должны бороться, как за госзаказ борются, например поставщики армии", — добавляет "Телеграфу" экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

Во-вторых, в условиях войны платежеспособность населения падает соответственно уменьшаются возможности абитуриентов оплачивать образование самостоятельно. Поэтому если контрактник получит от государства предложение софинансирования, то это в теории оживит спрос на рынке образовательных услуг.

Риски

Не отменяя важности изменений, по мнению экспертов, при реализации реформы могут возникнуть трудности.

Например, государственные гранты будут назначаться по результатам сдачи ВНО и национального мультипредметного теста (НМТ).

"В этом есть логика, ведь это единственные экзамены, которым доверяет общество, и которые проявляют базовые навыки и знания, необходимые для получения специальности в сфере высшего образования", — объясняет Николай Скиба.

Но таким образом получение гранта превращается в автоматический процесс (набрал необходимое количество баллов – получил грант, не набрал – не получил).

"А этого недостаточно именно для университетов, ведь нужен еще фактор мотивации", — говорит эксперт Украинского института будущего.

"Грант зависит от того, как ученик сдаст НМТ. Но если посмотреть на результаты НМТ за последние два года, то отлично этот тест сдают больше людей, чем количество людей, которые его сдают плохо. Например, в 2023 году НМТ сдали на "отлично" больше людей, чем тех, кто вообще его не сдал. Это абсурд. В первые годы введения ВНО тех, кто сдал на "отлично", были единицы на всю Украину. То есть мерило, по которому измеряется качество знаний — не работает", — добавляет Игорь Ликарчук.

Кроме того, есть опасность, что в условиях "похудения" местных бюджетов власти на местах не проявят финансового энтузиазма при выполнении регионального заказа в высшем образовании.

"Хотя подготовка педагогов и врачей, это очень часто региональная история, ведь эти специалисты заполняют вакансии в коммунальных заведениях, и, по сути, это вопросы органов местного самоуправления", — подчеркивает Николай Скиба.

Правда, в МОН уверяют, что местные власти готовы вкладывать средства.

"Перед тем, как отправлять законопроект на Кабмин, мы совещались по нему с главами госадминистраций. И, например, председатель Виталий Ким в Николаевской области, он видит четкую потребность в врачах и учителях, и сказал, что будет размещать региональный заказ на педагогов и врачей", – заверил Винницкий.

И все же реализовывать такую радикальную реформу без пилотного проекта, по мнению экспертов, рискованно.

"Любое масштабное дело должно начинаться хотя бы с небольшого эксперимента. Если бы в 2006-2007 году не было эксперимента по внешнему независимому оцениванию, то ВНО не было бы введено вообще", — резюмировал Игорь Ликарчук.