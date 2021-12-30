На приготовление уйдут считанные минуты: рецепт "Рафаэлло" из крабовых палочек
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В эту закуску входит всего три простых ингредиента, а из самого сложного в рецепте — сварить куриные яйца
Если вы до сих пор не определились с меню на Новый год, то предлагаем начать с простых закусок, которые не отнимают много времени: рулетики из огурцов со шпротами, сырные канапе, а также роллы из крабовых палочек. Дополним список еще одной закуской — "Рафаэлло" из крабовых палочек, вкус которой получается очень нежным, а продуктов для нее нужно минимум.
Простым рецептом новогодней закуски под названием "Рафаэлло из крабовых палочек" поделилась блогер Ирина Сычевская в Instagram.
Как приготовить "Рафаэлло" из крабовых палочек
Ингредиенты
- 200 гр крабовых палочек
- 100 гр сыра
- 2 яйца
- 3 зубчика чеснока
- 70 гр сметаны
- зелень для украшения
Приготовление
- Крабовую палочку необходимо разделить на две части — красную и белую.
- Белую часть нарезать мелко кубиками, а красную натереть на мелкой терке.
- Отваренные заранее куриные яйца необходимо натереть.
- Твердый сыр также натираем на терку.
- Порезанные белые части крабовых палочек, сыр, яйца, мелконарезанный чеснок, сметану соединить в одной посудине и хорошо перемешать.
- Из полученной смеси сформировать небольшие шарики и обвалять из их в красных крабовых палочках.
- Для подачи на стол выложить в красивую тарелку и украсить зеленью.
Видеорецепт
Ранее "Телеграф" публиковал топ-3 восхитительных мясных блюда к новогоднему столу. Также можно приготовить буженину из свинины и утиные ножки.
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