На приготовление уйдут считанные минуты: рецепт "Рафаэлло" из крабовых палочек

В эту закуску входит всего три простых ингредиента, а из самого сложного в рецепте — сварить куриные яйца

Если вы до сих пор не определились с меню на Новый год, то предлагаем начать с простых закусок, которые не отнимают много времени: рулетики из огурцов со шпротами, сырные канапе, а также роллы из крабовых палочек. Дополним список еще одной закуской — "Рафаэлло" из крабовых палочек, вкус которой получается очень нежным, а продуктов для нее нужно минимум.

Простым рецептом новогодней закуски под названием "Рафаэлло из крабовых палочек" поделилась блогер Ирина Сычевская в Instagram.

Как приготовить "Рафаэлло" из крабовых палочек

Ингредиенты

200 гр крабовых палочек

100 гр сыра

2 яйца

3 зубчика чеснока

70 гр сметаны

зелень для украшения

Приготовление

Крабовую палочку необходимо разделить на две части — красную и белую. Белую часть нарезать мелко кубиками, а красную натереть на мелкой терке. Отваренные заранее куриные яйца необходимо натереть. Твердый сыр также натираем на терку. Порезанные белые части крабовых палочек, сыр, яйца, мелконарезанный чеснок, сметану соединить в одной посудине и хорошо перемешать. Из полученной смеси сформировать небольшие шарики и обвалять из их в красных крабовых палочках. Для подачи на стол выложить в красивую тарелку и украсить зеленью.

Видеорецепт

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