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На приготовление уйдут считанные минуты: рецепт "Рафаэлло" из крабовых палочек

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Закуска "Рафаэлло" из крабовых палочек точно украсит праздничный стол Новость обновлена 30 декабря 2021, 13:45
Закуска "Рафаэлло" из крабовых палочек точно украсит праздничный стол

В эту закуску входит всего три простых ингредиента, а из самого сложного в рецепте — сварить куриные яйца

Если вы до сих пор не определились с меню на Новый год, то предлагаем начать с простых закусок, которые не отнимают много времени: рулетики из огурцов со шпротами, сырные канапе, а также роллы из крабовых палочек. Дополним список еще одной закуской — "Рафаэлло" из крабовых палочек, вкус которой получается очень нежным, а продуктов для нее нужно минимум.

Простым рецептом новогодней закуски под названием "Рафаэлло из крабовых палочек" поделилась блогер Ирина Сычевская в Instagram.

Как приготовить "Рафаэлло" из крабовых палочек

Ингредиенты

  • 200 гр крабовых палочек
  • 100 гр сыра
  • 2 яйца
  • 3 зубчика чеснока
  • 70 гр сметаны
  • зелень для украшения

Приготовление

  1. Крабовую палочку необходимо разделить на две части — красную и белую.
  2. Белую часть нарезать мелко кубиками, а красную натереть на мелкой терке.
  3. Отваренные заранее куриные яйца необходимо натереть.
  4. Твердый сыр также натираем на терку.
  5. Порезанные белые части крабовых палочек, сыр, яйца, мелконарезанный чеснок, сметану соединить в одной посудине и хорошо перемешать.
  6. Из полученной смеси сформировать небольшие шарики и обвалять из их в красных крабовых палочках.
  7. Для подачи на стол выложить в красивую тарелку и украсить зеленью.

Видеорецепт

Ранее "Телеграф" публиковал топ-3 восхитительных мясных блюда к новогоднему столу. Также можно приготовить буженину из свинины и утиные ножки.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Новый год #Закуска #Крабовые палочки
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