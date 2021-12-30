Рус

На приготування підуть лічені хвилини: рецепт "Рафаелло" з крабових паличок

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
164
Закуска "Рафаелло" з крабових паличок точно прикрасить святковий стіл Новина оновлена 30 грудня 2021, 13:45
Закуска "Рафаелло" з крабових паличок точно прикрасить святковий стіл

У цю закуску входить всього три простих інгредієнти, а з найскладнішого в рецепті — зварити курячі яйця

Якщо ви досі не визначилися з меню на Новий рік, то пропонуємо почати з простих закусок, які не забирають багато часу: рулетики з огірків зі шпротами, сирні канапе, а також роли з крабових паличок. Доповнимо список ще однією закускою — "Рафаелло" з крабових паличок, смак якої виходить дуже ніжним, а продуктів для неї потрібно мінімум.

Простим рецептом новорічної закуски під назвою "Рафаелло з крабових паличок" поділилася блогерка Ірина Сичівська в Instagram.

Як приготувати "Рафаелло" з крабових паличок

Інгредієнти

  • 200 гр крабових паличок
  • 100 гр сиру
  • 2 яйця
  • 3 зубчики часнику
  • 70 гр сметани
  • зелень для прикраси

Приготування

  1. Крабову паличку необхідно розділити на дві частини – червону та білу.
  2. Білу частину дрібно нарізати кубиками, а червону натерти на дрібній тертці.
  3. Відварені наперед курячі яйця необхідно натерти.
  4. Твердий сир також натираємо на тертці.
  5. Порізані білі частини крабових паличок, сир, яйця, дрібно нарізаний часник, сметану з’єднати в одному посудині й добре перемішати.
  6. З отриманої суміші сформувати невеликі кульки й обваляти їх у червоних крабових паличках.
  7. Для подачі на стіл викласти в гарну тарілку та прикрасити зеленню.

Відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував топ-3 чудові м’ясні страви до новорічного столу. Також можна приготувати буженину зі свинини та качині ніжки.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Новий рік #Закуска #Крабові палички
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Економіка та Фінанси
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Категорія
Для шаманського ритуалу використали портрет президента
Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Експерти передбачили гривні стабільність
Долар по 28 уже у січні? Що буде з курсом валют після Нового року
Дата публікації
Категорія
Після смерті Яни без мами залишилося двоє дівчаток
Обожнювала дітей і не перепивала: що відомо про Яну Судакову, яка замерзла в Херсоні (фото)
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах