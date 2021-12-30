На приготування підуть лічені хвилини: рецепт "Рафаелло" з крабових паличок

У цю закуску входить всього три простих інгредієнти, а з найскладнішого в рецепті — зварити курячі яйця

Якщо ви досі не визначилися з меню на Новий рік, то пропонуємо почати з простих закусок, які не забирають багато часу: рулетики з огірків зі шпротами, сирні канапе, а також роли з крабових паличок. Доповнимо список ще однією закускою — "Рафаелло" з крабових паличок, смак якої виходить дуже ніжним, а продуктів для неї потрібно мінімум.

Простим рецептом новорічної закуски під назвою "Рафаелло з крабових паличок" поділилася блогерка Ірина Сичівська в Instagram.

Як приготувати "Рафаелло" з крабових паличок

Інгредієнти

200 гр крабових паличок

100 гр сиру

2 яйця

3 зубчики часнику

70 гр сметани

зелень для прикраси

Приготування

Крабову паличку необхідно розділити на дві частини – червону та білу. Білу частину дрібно нарізати кубиками, а червону натерти на дрібній тертці. Відварені наперед курячі яйця необхідно натерти. Твердий сир також натираємо на тертці. Порізані білі частини крабових паличок, сир, яйця, дрібно нарізаний часник, сметану з’єднати в одному посудині й добре перемішати. З отриманої суміші сформувати невеликі кульки й обваляти їх у червоних крабових паличках. Для подачі на стіл викласти в гарну тарілку та прикрасити зеленню.

Відеорецепт

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