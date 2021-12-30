На приготування підуть лічені хвилини: рецепт "Рафаелло" з крабових паличок
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У цю закуску входить всього три простих інгредієнти, а з найскладнішого в рецепті — зварити курячі яйця
Якщо ви досі не визначилися з меню на Новий рік, то пропонуємо почати з простих закусок, які не забирають багато часу: рулетики з огірків зі шпротами, сирні канапе, а також роли з крабових паличок. Доповнимо список ще однією закускою — "Рафаелло" з крабових паличок, смак якої виходить дуже ніжним, а продуктів для неї потрібно мінімум.
Простим рецептом новорічної закуски під назвою "Рафаелло з крабових паличок" поділилася блогерка Ірина Сичівська в Instagram.
Як приготувати "Рафаелло" з крабових паличок
Інгредієнти
- 200 гр крабових паличок
- 100 гр сиру
- 2 яйця
- 3 зубчики часнику
- 70 гр сметани
- зелень для прикраси
Приготування
- Крабову паличку необхідно розділити на дві частини – червону та білу.
- Білу частину дрібно нарізати кубиками, а червону натерти на дрібній тертці.
- Відварені наперед курячі яйця необхідно натерти.
- Твердий сир також натираємо на тертці.
- Порізані білі частини крабових паличок, сир, яйця, дрібно нарізаний часник, сметану з’єднати в одному посудині й добре перемішати.
- З отриманої суміші сформувати невеликі кульки й обваляти їх у червоних крабових паличках.
- Для подачі на стіл викласти в гарну тарілку та прикрасити зеленню.
Відеорецепт
Раніше "Телеграф" публікував топ-3 чудові м’ясні страви до новорічного столу. Також можна приготувати буженину зі свинини та качині ніжки.
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