Творожная запеканка, которая всегда получается: проще рецепта нет (видео)

Эту запеканку любят все

Творожная запеканка готовится невероятно просто, а чтобы она была пышной – добавьте в нее крахмал, который, к слову, используют в выпечке, чтобы та долго не черствела. Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе.

Как пишет "Телеграф", рецептом идеальной творожной запеканки делится фудблогер Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По словам кулинара, это необычайно легкий, вкусный и полезный десерт, который по силам каждой хозяйке.

Ингредиенты:

творог кисломолочный — 1500 г

сахар – 180 г

ванильный сахар — 16 г

молоко – 250 мл

яйца – 4 шт.

крахмал – 80 г

изюм — 100 г

Способ приготовления:

Соединить молоко, яйца, крахмал. Перебить все блендером. Используйте домашний кисломолочный сыр или же творог из магазина, но с высоким процентом жирности. Перемолоть творог в чаше комбайна или с помощью мясорубки или блендера. Добавить сахар и ванильный сахар. Влить яичную смесь. Перемешать до формирования однородной массы. Должна получится легкая кремообразная текстура. Добавить изюм, заранее пропаренный кипятком. По желанию можете добавить сухофрукты или лимонную цедру. Застелить форму пергаментом и выложить туда сырную массу. Выпекать запеканку при невысокой температуре (где-то около 160 градусов) в течение одного часа, пока она не подрумянится. Охладить запеканку в форме.

Запеканку можно дополнить любыми добавками по своему вкусу, что сделает ее еще более вкусной.

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