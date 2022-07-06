Творожная запеканка, которая всегда получается: проще рецепта нет (видео)
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Эту запеканку любят все
Творожная запеканка готовится невероятно просто, а чтобы она была пышной – добавьте в нее крахмал, который, к слову, используют в выпечке, чтобы та долго не черствела. Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе.
Как пишет "Телеграф", рецептом идеальной творожной запеканки делится фудблогер Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По словам кулинара, это необычайно легкий, вкусный и полезный десерт, который по силам каждой хозяйке.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный — 1500 г
- сахар – 180 г
- ванильный сахар — 16 г
- молоко – 250 мл
- яйца – 4 шт.
- крахмал – 80 г
- изюм — 100 г
Способ приготовления:
- Соединить молоко, яйца, крахмал. Перебить все блендером.
- Используйте домашний кисломолочный сыр или же творог из магазина, но с высоким процентом жирности. Перемолоть творог в чаше комбайна или с помощью мясорубки или блендера. Добавить сахар и ванильный сахар. Влить яичную смесь.
- Перемешать до формирования однородной массы. Должна получится легкая кремообразная текстура.
- Добавить изюм, заранее пропаренный кипятком. По желанию можете добавить сухофрукты или лимонную цедру.
- Застелить форму пергаментом и выложить туда сырную массу.
- Выпекать запеканку при невысокой температуре (где-то около 160 градусов) в течение одного часа, пока она не подрумянится.
- Охладить запеканку в форме.
Запеканку можно дополнить любыми добавками по своему вкусу, что сделает ее еще более вкусной.
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