Как сделать так, чтобы вареные яйца хорошо чистились: маленькие хитрости

Скорлупа будет равномерно отваливаться без лишних нервов

Вареные яйца идеально подходит для идеального завтрака или простого перекуса. Однако процесс их очищения от скорлупы многим кажется раздражительным. К счастью, в кулинарии есть свои маленькие секреты, которые могут упростить этот процесс.

Соблюдая эти небольшие правила, вы сможете без нервов и порчи продукта очистить его от скорлупы. Простыми способами поделились на сайте vazhnoznat.

Как сварить яйцо, чтобы оно легко чистилось

Чем свежее яйцо, тем хуже оно будет чиститься. Лучше брать яйца, полежавшие в холодильнике около недели. Перед варкой охлажденные яйца должны согреться до комнатной температуры. Сделайте маленькое, не слишком глубокое отверстие в закругленной части яйца при помощи иглы, булавки или кнопки. Не бросайте яйца в кипящую воду. Лучше в холодную, чтобы над поверхностью яиц оставалось примерно на палец воды. Затем поставьте на огонь. После закипания бросьте в воду чайную ложку соли или пищевой соды. Сразу после варки положите яйца под проточную холодную воду. Начинайте чистить с тупого конца.

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