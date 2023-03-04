Как сделать так, чтобы вареные яйца хорошо чистились: маленькие хитрости
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Скорлупа будет равномерно отваливаться без лишних нервов
Вареные яйца идеально подходит для идеального завтрака или простого перекуса. Однако процесс их очищения от скорлупы многим кажется раздражительным. К счастью, в кулинарии есть свои маленькие секреты, которые могут упростить этот процесс.
Соблюдая эти небольшие правила, вы сможете без нервов и порчи продукта очистить его от скорлупы. Простыми способами поделились на сайте vazhnoznat.
Как сварить яйцо, чтобы оно легко чистилось
- Чем свежее яйцо, тем хуже оно будет чиститься. Лучше брать яйца, полежавшие в холодильнике около недели.
- Перед варкой охлажденные яйца должны согреться до комнатной температуры.
- Сделайте маленькое, не слишком глубокое отверстие в закругленной части яйца при помощи иглы, булавки или кнопки.
- Не бросайте яйца в кипящую воду. Лучше в холодную, чтобы над поверхностью яиц оставалось примерно на палец воды. Затем поставьте на огонь.
- После закипания бросьте в воду чайную ложку соли или пищевой соды.
- Сразу после варки положите яйца под проточную холодную воду.
- Начинайте чистить с тупого конца.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно варить яйца. Есть хитрости, которые обеспечат вкусный продукт.