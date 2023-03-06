Жарить котлеты — с закрытой или открытой крышкой?

Говорим о том, как же лучше их готовить

Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто пожарить котлеты? Но часто у некоторых они разваливаются, а у других котлеты получаются слишком сухими и невкусными. Однако на результат может влиять и то, жарились ли они под крышкой, или нет. Все зависит от того, какой прожарки вы хотите для блюда.

Если котлеты превращаются в несъедобную резиновую массу, это означает, что фарш передержали на сковороде, пишет vazhnoznat. Спасти такое блюдо можно.

Как лучше жарить котлеты на сковороде

Заливаем сковороду кипяченной водой с томатной пастой и тушим под крышкой примерно 15–20 минут. Всыпаем любимые специи и соль по вкусу. Добавляем один листик лаврового листа.

Для большей прожаренности и сохранения сочности котлеты обжариваем с двух сторон на большом огне до румяной корочки примерно по 2-3 минуты. Затем тушим под крышкой до готовности, чтобы мясные соки не испарились.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить сочные котлеты. Также мы писали, какой ингредиент добавить в фарш, чтобы котлеты получились мягкими.