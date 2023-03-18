Как правильно запекать еду в рукаве: основные секреты, о которых мало кто знает
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Приготовленная в рукаве еда не только вкусная, но и диетическая
Запекание — самый распространенный и наиболее полезный вид термической обработки пищи. А какие блюда получаются в рукаве — чего стоить только плов с окорочками!
Запеченная в рукаве не подгорает и не прилипает, поэтому не нужно отмывать форму от запекшегося жира. Еще один плюс — мясо, птица, овощи готовятся в собственном соку, поэтому они остаются мягкими, а отсутствие масла делает их еще и диетическими. А вот как правильно запекать продукты, с нами поделился Smak.
Как правильно запекать еду в рукаве
Основные правила:
- Овощи, мясо, рыба и птица в рукаве могут запекаться как по отдельности, так и вместе, нарезанными или целыми.
- Подготовленный продукт выкладывается в рукав для запекания, который плотно завязывается со всех сторон. При этом из рукава желательно выпустить лишний воздух.
- Рукав можно проколоть в нескольких местах зубочисткой, чтобы в процессе приготовления он не надулся. Затем подготовленное блюдо помещают в разогретый духовой шкаф.
- Время приготовления зависит от размера продукта. Примерное время для запекания в рукаве: мясо — от 40 минут до 2 часов, птица — от 30 минут, рыба — 25-30 минут, овощи — от получаса. Целые овощи для салатов необходимо запекать около часа.
- Для того чтобы продукт приобрел золотистую хрустящую корочку, необходимо в конце запекания разрезать рукав и оставить блюдо в духовке еще на некоторое время для подрумянивания.
Если вам нужно быстро разморозить мясо для запекания, мы подготовили несколько важных правил. Благодаря им мясо не утратит своих качеств.