Как правильно запекать еду в рукаве: основные секреты, о которых мало кто знает

Приготовленная в рукаве еда не только вкусная, но и диетическая

Запекание — самый распространенный и наиболее полезный вид термической обработки пищи. А какие блюда получаются в рукаве — чего стоить только плов с окорочками!

Запеченная в рукаве не подгорает и не прилипает, поэтому не нужно отмывать форму от запекшегося жира. Еще один плюс — мясо, птица, овощи готовятся в собственном соку, поэтому они остаются мягкими, а отсутствие масла делает их еще и диетическими. А вот как правильно запекать продукты, с нами поделился Smak.

Как правильно запекать еду в рукаве

Основные правила:

Овощи, мясо, рыба и птица в рукаве могут запекаться как по отдельности, так и вместе, нарезанными или целыми. Подготовленный продукт выкладывается в рукав для запекания, который плотно завязывается со всех сторон. При этом из рукава желательно выпустить лишний воздух. Рукав можно проколоть в нескольких местах зубочисткой, чтобы в процессе приготовления он не надулся. Затем подготовленное блюдо помещают в разогретый духовой шкаф. Время приготовления зависит от размера продукта. Примерное время для запекания в рукаве: мясо — от 40 минут до 2 часов, птица — от 30 минут, рыба — 25-30 минут, овощи — от получаса. Целые овощи для салатов необходимо запекать около часа. Для того чтобы продукт приобрел золотистую хрустящую корочку, необходимо в конце запекания разрезать рукав и оставить блюдо в духовке еще на некоторое время для подрумянивания.

Если вам нужно быстро разморозить мясо для запекания, мы подготовили несколько важных правил. Благодаря им мясо не утратит своих качеств.