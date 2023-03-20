Чтобы были как у бабушки: 7 лайфхаков, как сделать сырники вкусными

Всего нескольких простых правил, и вы будете радовать близких вкуснейшим блюдом

Сырники со сметаной, вареньем или сгущенкой — один из любимых многими завтраков. Кто откажется от нежных сырников по маминому рецепту?

Наверное, нет такого человека, у которого они хотя бы раз, но не получались. У этого блюда есть свои секреты. Сейчас поделимся осносными лайфхаками их приготовления, а Рixelinform нам в этом поможет.

Как приготовить сырники

Семь правил "удачного" блюда:

Не экономьте на калорийности творога. Жирность продукта должна быть не менее 5%. Лучше выбирать творожную масу в пачках. . Это блюдо не требует много яиц. Рассчитать необходимое количество просто: на 500 г творога нужно всего 1 яйцо. Если жирность невысокая, можно добавить 1 желток без белка. При нагревании подсластители превращаются в жидкость, из-за чего сырники "плывут" на сковороде. Поэтому сахар берется по минимуму, просто при подаче можно полить блюдо чем-то сладким. Расход — 1 ст. л. сахара на 1 кг творога. Не переборщите с мукой. Если сыр сухой и вязкий, можно вообще обойтись без муки. В других случаях на каждые 500 г творога добавляют 3-4 ст. л. муки. Дайте тесту настояться. Если этот пункт упустить, то сырники могут вообще не получиться. Дело в том, что в творожной массе остается излишняя жикость. Если массу подержать 30 минут в холодильнике, она впитается. Для жарки лучше всего подходит мука — благодаря ей сырники покрываются тонкой и румяной корочкой. Также можно использовать смесь муки и кукурузного крахмала (рисовой муки). Жарить сырники нужно на медленном огне под крышкой 20-30 минут. Как вариант — быстро пожарить до румяной корочки, но довести до готовности в духовке при температуре 150-160 градусов. Лучше всего при этом использовать топленое сливочное масло.

Львовский сырник занимает почетное место среди выпечки. Приготовить его можно быстро и без лишних хлопот.