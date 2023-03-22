Как приготовить пышный омлет: топ-3 хитрых трюка

Делаем любимое блюдо идеальным

Пышный и вкусный омлет — классическая версия завтрака, который любят все. Простое, но сытное блюдо может меняться в зависимости от ингредиентов в его составе.

Несмотря на легкость приготовления, у омлета есть свои секреты приготовления. Smak поделился основными советами.

Секреты приготовления пышного омлета

Взбиваем яйца правильно

Для приготовления омлета яйца ни в коем случае не взбиваем миксером или блендером. Используем только вилку или венчик. Слегка взбиваем яйца, добиваясь не пены, а однородной смеси.

Придерживаемся правильного соотношения продуктов

Рецепты по приготовлению омлета предлагают различные соотношения яиц и молока. Но существует один очень простой способ, чтобы блюдо получилось вкусным. Берем яйцо, хорошо его моем под проточной водой, разбиваем, выливаем содержимое в миску, а в оставшуюся половинку яичной скорлупы наливаем молоко.

По мнению опытных кулинаров, на 1 яйцо в омлете потребуется именно столько молока. Если вы берете 3 яйца, тогда смело добавляйте 3 скорлупы молока.

Сода, мука, дрожжи — не самые лучшие "друзья" омлета

Некоторые хозяйки для того, чтобы сделать омлет пышным, добавляют немного муки, соды или даже дрожжей. Вы можете поступить также. Но лучше все же просто поставить омлет в разогретую до 190 градусов духовку или приготовить его в мультиварке. Так он точно не опадет, будет пышным и очень вкусным.

А вот небольшая уловка поможет приготовить вкусную яичницу, которая не липнет к сковороде. Ваша яичница будет просто идеальной.