Куриные и не только: как приготовить из сердечек идеальное блюдо
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Нестандартная замена обычному мясу
Сердца животных – дешевый, но полезный субпродукт. Они малокалорийны, ароматны и богаты витаминами. Приготовить их можно по-разному: пожарить кусочками или приготовить на гриле, запечь в духовке. Сердца еще можно отварить кусками или в целом виде, потушить или сделать фаршированным.
Нежные телячьи или свиные сердца! Поделимся секретами приготовления такого полезного субпродукта. А поможет нам в этом Сookery.
Секреты приготовления сердец животных
Что общее для всех видов продукта — перед приготовлением жесткие трубочки сосудов и жир необходимо удалить. А вот готовить сердца каждого животного стоит по-разному.
Например, сердце ягнят считается самым маленьким по размеру. Такое сердце можно порезать на кусочки или пожарить в целом виде, зафаршировать или запекать в гриле.
У теленка сердце очень ароматное, с нежным вкусом и очень постное. Весит такое сердце примерно от 750 граммов до 1 килограмма. Его нужно жарить кусочками, тушить, запекать в гриле, можно варить целиком.
Говяжье сердце лучше кушать из молодого животного — так как оно гораздо вкуснее. Такое сердце весит примерно 1,5 – 2 килограмма. Его режут на кусочки, варят или тушат.
А вот свиное сердце – весит примерно 350 – 500 граммов. По вкусу такое сердце напоминает обычное мясо, правда немного грубоватое и жесткое. Такое сердце жарят или варят, можно даже целиком.
А вот куриную печень можно приготовить всего за 10 минут. Необычный способ гарантирует ей нежный вкус.