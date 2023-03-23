Куриные и не только: как приготовить из сердечек идеальное блюдо

Нестандартная замена обычному мясу

Сердца животных – дешевый, но полезный субпродукт. Они малокалорийны, ароматны и богаты витаминами. Приготовить их можно по-разному: пожарить кусочками или приготовить на гриле, запечь в духовке. Сердца еще можно отварить кусками или в целом виде, потушить или сделать фаршированным.

Нежные телячьи или свиные сердца! Поделимся секретами приготовления такого полезного субпродукта. А поможет нам в этом Сookery.

Секреты приготовления сердец животных

Что общее для всех видов продукта — перед приготовлением жесткие трубочки сосудов и жир необходимо удалить. А вот готовить сердца каждого животного стоит по-разному.

Например, сердце ягнят считается самым маленьким по размеру. Такое сердце можно порезать на кусочки или пожарить в целом виде, зафаршировать или запекать в гриле.

У теленка сердце очень ароматное, с нежным вкусом и очень постное. Весит такое сердце примерно от 750 граммов до 1 килограмма. Его нужно жарить кусочками, тушить, запекать в гриле, можно варить целиком.

Говяжье сердце лучше кушать из молодого животного — так как оно гораздо вкуснее. Такое сердце весит примерно 1,5 – 2 килограмма. Его режут на кусочки, варят или тушат.

А вот свиное сердце – весит примерно 350 – 500 граммов. По вкусу такое сердце напоминает обычное мясо, правда немного грубоватое и жесткое. Такое сердце жарят или варят, можно даже целиком.

А вот куриную печень можно приготовить всего за 10 минут. Необычный способ гарантирует ей нежный вкус.