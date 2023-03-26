Готовимся к Пасхе: 5 идей, как покрасить яйца натуральными красителями
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И ни грамма химии!
Совсем скоро мы будем встречать один из главных христианских праздников — Пасху. Значит, нужно думать, как красить яйца.
Безусловно, мы стараемся отказаться от химии. А когда речь идет о продуктах питания — здесь нужно быть втрое осторожнее. Но возможно ли обойтись без химических красителей при подготовке к празднику? "Смачно" собрал несколько лайфхаков, как встретить Пасху без красителей.
Как покрасить яйца натуральными ингредиентами
Чем можно покрасить яйца:
- Черным чаем. Для этого необходимо проварить наши яйца в крепкой заварке. Яйца получатся темно-коричневого цвета. Пропорция – около двух столовых ложек черного чая на 800 г воды.
- Натертой красной свеклой. На 10 яиц достаточно 1 свеклы весом в сто грамм. Ее необходимо натереть в кастрюлю, добавить воду и проварить яйца.
- Березовыми листьями. Для этого полулитровая посудина плотно набивается листьями и заливается водой. Смесь нужно прокипятить 5 минут и оставить на 30 минут настаиваться. После этого отварить в настое яйца в течение 10 минут — и яйца приобретут веселый желтый цвет.
- Куркума также окрашивает яйца в желтый цвет. Для этого нам необходимо взять один пакетик приправы в 20 грамм, развести в воде и варить яйца в течение 10 минут. Цвет будет зависеть от количества приправы и времени варки.
- Черникой. Перед окрашиванием нужно ее разморозить, слить раствор и погрузить в него на 20 минут яйца. Так вы получите фиолетовый цвет. Чем дольше яйца будут находиться в чернике, тем темнее будет их цвет.
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