Нужны только нож, столовая ложка и две руки: три способа, как быстро почистить апельсин
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Минимум усилий при максимуме результата
Без апельсина вряд ли обойдется современная кухня. Фрукт с невероятным вкусом любят многие. Его можно добавить в выпечку или сделать из апельсина сладкие цукаты.
Есть ли легкие способы очистки апельсинов? По советам Ukr.Media вы очистите несколькими бесхитростными движениями. Помимо цитруса вам всего-то понадобятся нож, столовая ложка и две руки. Минимум усилий — и можно наслаждаться любимым вкусом либо же использовать апельсин для приготовления еды.
Как легко очистить апельсин от кожуры
Вы можете сделать это тремя способами:
- Разрежьте кожуру апельсина посередине, обратной стороной ложки отодвигайте кожуру апельсина по кругу, пока она не снимется. То же самое повторите со второй половиной.
- Положите апельсин на жесткую поверхность. Прижав ладонью, катайте его в течение 10-20 секунд. После массажа кожа станет отходить от плода охотнее. Сделайте ножом горизонтальный (если вообразить, что фрукт мирно болтается на ветке) разрез в пару сантиметров в верхней части фрукта. Затолкнув ложку под кожуру в месте разреза, легкими движениями разденьте апельсин.
- В этом способе вырежем дольки цитруса без кожуры и перепонок. Срезаем шляпки с обеих сторон и ножом срезаем всю кожуру с апельсина вместе с перепонками. Далее просто вырезаем дольки ножом.
Раньше мы рассказывали, как безошибочно определить, вкусный ли апельсин. Выбрать спелый и сочный фрукт легко, если присмотреться к его внешнему виду.