Нужны только нож, столовая ложка и две руки: три способа, как быстро почистить апельсин

Минимум усилий при максимуме результата

Без апельсина вряд ли обойдется современная кухня. Фрукт с невероятным вкусом любят многие. Его можно добавить в выпечку или сделать из апельсина сладкие цукаты.

Есть ли легкие способы очистки апельсинов? По советам Ukr.Media вы очистите несколькими бесхитростными движениями. Помимо цитруса вам всего-то понадобятся нож, столовая ложка и две руки. Минимум усилий — и можно наслаждаться любимым вкусом либо же использовать апельсин для приготовления еды.

Как легко очистить апельсин от кожуры

Вы можете сделать это тремя способами:

Разрежьте кожуру апельсина посередине, обратной стороной ложки отодвигайте кожуру апельсина по кругу, пока она не снимется. То же самое повторите со второй половиной. Положите апельсин на жесткую поверхность. Прижав ладонью, катайте его в течение 10-20 секунд. После массажа кожа станет отходить от плода охотнее. Сделайте ножом горизонтальный (если вообразить, что фрукт мирно болтается на ветке) разрез в пару сантиметров в верхней части фрукта. Затолкнув ложку под кожуру в месте разреза, легкими движениями разденьте апельсин. В этом способе вырежем дольки цитруса без кожуры и перепонок. Срезаем шляпки с обеих сторон и ножом срезаем всю кожуру с апельсина вместе с перепонками. Далее просто вырезаем дольки ножом.

Раньше мы рассказывали, как безошибочно определить, вкусный ли апельсин. Выбрать спелый и сочный фрукт легко, если присмотреться к его внешнему виду.