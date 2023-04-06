Как быстро почистить гору чеснока за полминуты: три рабочих способа

Нехитрые нюансы облегчат вам жизнь

Чеснок — важный компонент многих блюд. Он придает ему неповторимый аромат. Иногда это всего лишь пара зубчиков, а иногда может понадобиться и внушительно количество.

Возможно ли быстро и легко почистить чеснок, не запачкав руки и ногти? С советами от "Главреда" это реально.

Как быстро почистить чеснок в микроволновке

О таком быстрой "чесночной" хитрости знают немногие, но это простой способ и займет он всего полминуты. Вам нужно отрезать у головки чеснока нижнюю часть и положить ее в микроволновку.

Выставите таймер прибора на 20-25 секунд. Когда овощ прогреется, его зубчики будут легко выскальзывать из кожуры.

Как быстро почистить чеснок кипятком

Для этого способа очистки вам понадобится миска и горячая вода. Положите зубчики чеснока в посуду, залейте кипятком и оставьте на несколько минут. Так вы очистите чеснок без особых усилий.

Как быстро почистить чеснок ножом

А здесь ваши помощники — разделочная доска и нож. Положите чеснок на доску и широкой стороной ножа немного придавите его. Если вы услышите треск — все готово, зубчики можно легко очистить от ненужной шелухи.

Вы знали, что чеснок уместен даже с ленивыми голубцами? Он придаст блюду пикантности.