Вы только испортите мясо: в какой посуде нельзя мариновать шашлык

Ошибки, которые делают многие кулинары

Вкусный шашлык — важная часть погожих весенних и летних дней. Вроде ничего сложного в его приготовлении нет, однако даже малейший нюанс может повлиять на вкус мяса или вовсе испортить его.

Посуда, в которой маринуется будущее блюдо, также влияет на его вкус. Вместе с "Мета" рассказываем, какой материал нельзя использовать в этих целях.

В какой посуде не стоит мариновать шашлык

Для маринования мяса на шашлык нельзя использовать медную или алюминиевую посуду. Дело в том, что эти металлы могут его испортить — алюминий легко вступает в реакцию с кислыми веществами, среди которых уксус, лимонный и томатный соки. Из-за алюминиевой посуды мясо может стать горьким или приобрести привкус металла.

Также для маринования мяса не подойдут чугун и керамика — они не имеют достаточной кислотности. Чугун очень тяжелый и неудобный, а керамика — легкая, поэтому такую посуду легко разбить. Кроме того, этот материал трудно отмыть, ведь он легко впитывает маринад.

Какую посуду выбрать для маринования шашлыка?

Для этой цели лучше всего брать стеклянную или пластиковую посуду. Они не реагируют с ингредиентами маринадов и при этом достаточно кислотные. Кроме того, их легко отчистить и использовать несколько раз.

Если же вы все равно выбираете металл, берите нержавеющую сталь: она не будет реагировать с кислотами и солью. Также можно использовать деревянные миски, которые не впитывают вкус и запах.

Безусловно, вкус шашлыка определяет не только посуда. "Телеграф" ранее рассказывал о самых худших маринадах.