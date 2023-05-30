Опытные рыбаки чистят рыбу именно так: фокусы, о которых вы не знали

Быстро и без возни чистим рыбу

Рыба — один из самых полезных продуктов. Опытные кулинары научились ее готовить самыми разнообразными способами.

Однако в вопросе очистки рыбы от чешуи скорее нам помогут рыболовы. Вместе с "Главредом" расскажем их главные уловки в этой непростой процедуре.

Как быстро очистить рыбу

Лучше всего рыбу чистить сразу же после улова, поскольку она еще мягкая и не обветренная. Если рыба несколько часов полежит, то чистить ее будет намного сложнее.

Перед тем как чистить, рыбу нужно хорошенько промыть под проточной водой, чтобы избавиться от слизи. Также желательно погрузить рыбу в горячую воду — так от рыбы будет намного легче отходить чешуя. Еще одна альтернатива – это погрузить рыбу в емкость с холодной водой, добавив туда немного уксуса, и подержать 20-30 минут.

Для очистки рыбы возьмите острый нож и соскребите с рыбы всю чешую. Чтобы чешуя не разлеталась в разные стороны, нужно держать нож под небольшим углом.

Также легко можно очистить рыбу с помощью ложки. Здесь начинать нужно с хвоста рыбы, делая легенький нажим ложкой. Таким образом вы легко почистите рыбу от чешуи всего за одну-две минуты. К тому же, чешуя точно не будет разлетаться в разные стороны.

Когда рыбу почистили от чешуи, отрежьте хвостик, а затем плавники. Помните, что плавники нужно резать против чешуи.

После необходимо распороть брюшко. Для этого сделайте надрез возле головы, а дальше разрежьте вплоть до анального отверстия. Уберите все внутренности, черную пленку и отрежьте голову.

Зная, как правильно разделывать рыбу, можно наготовить много фантастических блюд. Приятного аппетита!