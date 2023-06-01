Хитрый трюк, чтобы яичная скорлупа легко снималась

Попробуйте – и будете варить яйца только так

Для фаршированных яиц или других порционных закусок на праздничный стол очень важно, чтобы яйца были тщательно почищены, а белок остался целым. Это не влияет на вкус, но эстетическая составляющая тоже очень важна.

Часто при чистке от белка отделяются кусочки и прилипают к скорлупе. Это не важно, если вы собираетесь покрошить яйцо в салат, но имеет значение, если планируется порционная закуска. Pixelinform рассказывает, что добавить в воду для варки, чтобы яйца легко чистились.

Часто при очищении вместе со скорлупой твердым слоем снимается немного белка. Тогда поверхность яйца не гладкая, что очень важно для эстетичного вида готового блюда. Но этой досадной ситуации можно избежать – достаточно добавить к воде продукт, который есть на каждой кухне.

Обычно яйца заливают обычной водой, но лучше будет, если превратить последнюю в слабый содовый раствор. Достаточно бросить в жидкость одну чайную ложку двууглекислого натрия.

Этот простой трюк значительно снижает риск приклеивания скорлупы к белку и спасает внешний вид блюда. Также мы писали об интересном способе приготовления перловой каши.