Зачем заливать шашлык пивом: лайфхак пьянящего блюда

Секрет, который известен далеко не всем

Шашлык – это блюдо для пикника, ведь готовиться он должен на костре. Конечно, сочное мясо с легкой дымкой, приготовленное на природе, не может не соблазнять.

Каждый опытный кулинар имеет свои секреты, как улучшить вкус мясного блюда. Сегодня вместе с Ukr.Media расскажем, зачем же заливать шашлык пивом.

Зачем использовать пиво во время приготовления шашлыка

В целом этот напиток довольно редко используется в кулинарии из-за его своеобразного привкуса. Но именно для приготовления мяса он нам очень пригодится.

В частности, этот пенный напиток может улучшить вкус шашлыка. Дело в том, что пиво вступает в реакцию с волокнами мяса, размягчает и делает их нежными и сочными.

Пиво способно придать необычный и приятный оттенок вкусу шашлыка. Обратите внимание, что вкус блюда будет отличаться в зависимости от качества и сорта напитка.

При изготовлении шашлыка из мяса птицы следует выбирать светлые сорта пива. В другие виды мяса следует брать темное пиво.

Для вкусного шашлыка вам нужно совсем небольшое количество напитка – на 1 кг мяса достаточно всего 1 стакана пива. Маринад должен содержать лук, специи и 1 столовую ложку растительного масла. Настаивать мясо в таком маринаде рекомендуется не меньше 3-4 часов.

Добавим, что такое свойство имеет и простая минеральная вода. Приготовить шашлык таким способом тоже несложно.