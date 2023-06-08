Окончательный ответ: нужно ли чистить шампиньоны

Все достаточно однозначно

Шампиньоны — частый гость на тарелках украинцев. Их просто жарят или вводят в состав более сложных блюд, таких как праздничный рулет с кабачками и грибами.

Но по поводу грибов часто идут споры. Некоторые их очищают от кожуры, другие – нет. Есть много ошибок, частично или полностью изменяющих вкус готового блюда. или самого продукта. О них рассказали на Smachnonews.

В общем, шампиньоны не нужно чистить. Исключение — старые потемневшие шампиньоны. Их все же нужно почистить. Однако, если у вас молодые белые грибы, шкурку с них снимать не нужно.

Почему не стоит чистить шампиньоны

Шампиньоны – это грибы, которые растут на производствах в достаточно стерильных условиях. Производители должны соблюдать ряд правил, чтобы их товары попали на полки магазинов. Поэтому нет необходимости очищать грибы от кожуры перед варкой или жаркой.

Как подготовить грибы

Некоторые кулинары считают, что промывание шампиньонов под водой уменьшает аромат этих грибов. Грибы советуют протирать бумажным полотенцем, а менее доступные места – сухой щеткой. Но можно и промыть, если считаете нужным.

Что влияет на вкус шампиньонов

Как мы отмечали выше, чистить грибы – занятие совершенно не нужно. Тем более что на вкус невозможно почувствовать разницу между очищенными грибом и неочищенным. Гораздо хуже на вкус влияют ошибки в приготовлении, среди них добавление соли в начале приготовления блюда. Из-за этого шампиньоны почти сразу выделяют воду и становятся темными. Поэтому солить их лучше в самом конце.

Итак, как вывод – чистить грибы не надо. Также мы рассказывали, как правильно хранить зелень разных видов.