Только раз взмахнув рукой: как быстро измельчить орехи в домашних условиях

Никаких мучений на кухне!

Орехи — очень полезный и питательный перекус для взрослых и детей. А измельченные грецкие орехи очень часто используются во многих блюдах – например, в салатах, соусах или выпечке. Но измельчить орехи – не самое быстрое дело.

Если вам нужно большое количество измельченных грецких орехов для какого-нибудь блюда, мы с Рixelinform поможем. Минута дела – и проблема решена!

Как быстро измельчить грецкие орехи

Для первого способа вам нужны ступка и пестик. Если у вас есть под рукой эта кухонная утварь, то вам нужно лишь закинуть орехи в ступку и хорошо поработать пестиком.

Можно разложить ядра на поверхности дощечки и порубить мелкими движениями острого ножа. Но иногда собирайте орешки — они могут разлетаться.

Если у вас есть блендер, этот аппарат сделает все за вас. Просто бросьте грецкие орехи в чашу, включите его на среднюю скорость, подождите несколько секунд – и орехи измельченные.

Вам также может помочь кофемолка. Вам необходимо забросить туда орехи, выбрать режим пульсации и ждать с удовольствием, пока ядра измельчатся.

Если блендера или кофемолки под рукой не оказалось, мясорубка наверняка найдется на вашей кухне. Возможно, в этом случае вам придется пропустить орехи несколько раз, чтобы получить массу идеальной консистенции.

Измельченные грецкие орехи можно использовать для приготовления необычных конфет. С ними вы забудете о магазинных сладостях.