Хитрости, о которых молчат продавцы: как выбрать самую вкусную дыню

Обращайте внимание на нюансы во время выбора дыни

Сладкая сочная и ароматная дыня является одним из атрибутов, за которые мы любим летом. Но иногда купив плод на рынке или в супермаркете, дома мы разочаровываемся: вместо медовых ломтиков мы получаем привкус сырого картофеля.

Поэтому к выбору дыни нужно подойти ответственно, чтобы потом ждать следующего сезона. Продавцы рассказали о нескольких критериях выбора дыни, и мы вместе с "РБК-Украина" ими поделимся.

Как выбрать самую лучшую дыню

Главным критерием при выборе дыни является аромат. Если вы чувствуете запах зелени, то перед вами незрелый плод. Такие дыни любят поставщики, ведь они не мнутся при транспортировке. Но для покупателя эта дыня — выброшенные деньги.

У спелого плода ярко выраженный сладкий сахарный аромат. Нюхать дыню нужно у хвостика и сбоку. Если вы чувствуете одинаково приятный запах, то смело покупайте плод.

Можно также попробовать выбрать сладкую дыню "наощупь". Если слегка надавить пальцами на кожуру, дыня должна слегка пружинить. Если она жесткая, значит еще недоспела и будет невкусной. Если же наоборот пальцы сильно проваливаются, значит дыня перезрела и скоро испортится. Ко всему она может быть горькой.

Продавцы также рекомендуют обращать внимание на специфические желтые полосы вдоль плода. Именно они указывают на сахарную и сладкую дыню.

Как правильно хранить и употреблять дыню

Разрезанную дыню нельзя хранить при комнатной температуре. Если не съели весь плод за раз — уберите ее в холодильник.

Можно также закрыть дыню в банке на зиму. Эта потрясающая заготовка будет у вас все время, стоит только попробовать раз.