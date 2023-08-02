Этими хитростями кулинары поделятся разве что по секрету: какие огурцы лучше всего подходят для консервирования

Так ваши огурцы будут идеальными

Вряд ли найдется кто-то, кто не любит хрустящие маринованные огурцы. Если достать зимой баночку, открыть и поставить на стол, никто не сможет пройти мимо, а достанет огурец и с удовольствием захрустит. Но ошибочно мнение, что хруст и вкус огурцов зависит только от рецепта.

Для непревзойденного вкуса консервации необходимо выбирать правильные овощи, ведь далеко не каждые огурцы подходят для такого приготовления.Вкус во многом зависит от размера огурцов и их состояния. Вместе с FoodOboz расскажем, какие огурцы лучше выбирать для консервирования.

Какие огурцы лучше выбирать для консервации

Чтобы консервированные огурцы были хрустящими и выглядели хорошо, необходимо срывать немного незрелые плоды — именно в них гораздо меньше семян. Перезревшие овощи в банке становятся очень мягкими и теряют свою сочность.

Для консервирования подходят три основных вида огурцов:

пикули — их длина от 3 до 5 см;

корнишоны — их длина от 5 до 9 см;

зеленцы — длина 9 до 12 см.

Именно такие огурцы получаются вкусными, их удобно есть.

Основные советы по консервированию огурцов:

Помните, что огурцы портятся довольно быстро. И если поначалу вы сорвали свежие и даже недозрелые плоды – уже через несколько часов они могут размякнуть и потерять сочность из-за высокого содержания воды. Поэтому сорванные огурцы лучше всего консервировать сразу. Подбирайте огурцы в одну банку одинакового размера. Перед консервированием следует посортировать огурцы и распределять их в отдельные банки. Это будет и вкусно, и эстетично.

Если после консервирования огурцы взорвались, не вздумайте их выбрасывать. Их можно спасти благодаря лайфхакам "Телеграфа".