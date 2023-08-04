Секрет идеальной гороховой каши: следует добавить два простых продукта

Обычную кашу можно превратить в ресторанное блюдо

Гороховая каша – это вкусный и доступный гарнир. Мы рассказывали, как приготовить ее быстро и без замачивания. Теперь делимся простыми лайфхаками, которые помогут сделать это вкусно.

Опытные кулинары знают, как сделать шедевр из обыкновенного гороха. Достаточно знать, что и на каком этапе прибавить. Подробно об этом рассказали на портале "На ПЕНСИИ".

Прежде всего, горох нужно правильно замочить. По классическому методу сначала его промывают под напором холодной воды, затем заливают и оставляют на ночь или хотя бы на 4 часа. Можно и ускорить его приготовление – с помощью соды или сливочного масла. Но часто кулинары предпочитают использовать традиционное замачивание. Мол, тогда каша получается вкуснее.

После замачивания горох следует тщательно промыть в холодной воде. Затем заливаем крупу водой — так, чтобы воды было больше уровня гороха на два сантиметра. И ставим на огонь.

Когда вода закипит, нужно удалить пену. Сразу убавляем газ до минимума и оставляем кашу вариться еще на 50 минут.

Параллельно золотистому цвету обжариваем одну луковицу. Добавляем ее в нашу кашу за 5 минут до готовности. Вместе с ней добавляем одну чайную ложку специи карри и соль – по вкусу.

Каша, сваренная по такому алгоритму, будет очень вкусной. Также мы рассказывали об интересном способе приготовления молодой кукурузы.