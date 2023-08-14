Почти никто не знает этих секретов: что поможет приготовить сочный шашлык

Для вкусного блюда вам не понадобиться ничего, кроме простых ингредиентов

Если вы собираетесь на дачу или в лес на пикник, без любимого шашлыка не обойтись. Казалось бы, приготовить его нетрудно: главное – правильно выбрать мясо и замариновать его.

Но оказывается, некоторые продукты помогут будущему шашлыку стать более мягким и сочным. Попробуйте приготовить мясо по советам Рixelinform – и вы не пожалеете!

Что поможет приготовить мягкий шашлык

Прекрасно дополняет вкус мяса и делает блюдо сочным лук. Но такие свойства имеет не сама головка овоща, а ее сок – для этого вам нужно воспользоваться прессом.

Если вы при приготовлении шашлыка воспользуетесь красным сухим вином, шашлык получится непревзойденным. Также можно поэкспериментировать с шампанским и пивом.

Воздушные пузырьки газировки тоже сделают шашлык более мягким. Но помните: выдерживать его нужно в течение 1,5 часа.

Чтобы ваше мясо можно было есть губами, замочите его в овощном или фруктовом соке. Хорошо для этого подойдут ананасовый, томатный, цитрусовый и гранатовый сок.

Если вы смажете горчицей будущий шашлык, все будут просить у вас рецепт. Но обязательно дайте мясу настояться перед приготовлением 1,5 – 2 часа.

Кстати, попробуйте приготовить шашлык в вине по рецепту "Телеграфа" и убедитесь, что это самое сочное и нежное мясо. Приятного!