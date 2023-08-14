Укр

Почти никто не знает этих секретов: что поможет приготовить сочный шашлык

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
От вкусного шашлыка не оторветесь до конца сезона
От вкусного шашлыка не оторветесь до конца сезона. Фото taste.com.au

Для вкусного блюда вам не понадобиться ничего, кроме простых ингредиентов

Если вы собираетесь на дачу или в лес на пикник, без любимого шашлыка не обойтись. Казалось бы, приготовить его нетрудно: главное – правильно выбрать мясо и замариновать его.

Но оказывается, некоторые продукты помогут будущему шашлыку стать более мягким и сочным. Попробуйте приготовить мясо по советам Рixelinform – и вы не пожалеете!

Что поможет приготовить мягкий шашлык

Прекрасно дополняет вкус мяса и делает блюдо сочным лук. Но такие свойства имеет не сама головка овоща, а ее сок – для этого вам нужно воспользоваться прессом.

Если вы при приготовлении шашлыка воспользуетесь красным сухим вином, шашлык получится непревзойденным. Также можно поэкспериментировать с шампанским и пивом.

Воздушные пузырьки газировки тоже сделают шашлык более мягким. Но помните: выдерживать его нужно в течение 1,5 часа.

Чтобы ваше мясо можно было есть губами, замочите его в овощном или фруктовом соке. Хорошо для этого подойдут ананасовый, томатный, цитрусовый и гранатовый сок.

Если вы смажете горчицей будущий шашлык, все будут просить у вас рецепт. Но обязательно дайте мясу настояться перед приготовлением 1,5 – 2 часа.

Кстати, попробуйте приготовить шашлык в вине по рецепту "Телеграфа" и убедитесь, что это самое сочное и нежное мясо. Приятного!

Теги:
#Шашлык #Лайфхак