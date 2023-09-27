Кулинарный трюк: картофельное пюре будет как в дорогом ресторане

Несколько "картофельных" трюков для невероятного гарнира

Мы рассказывали, что добавить в картофельное пюре, чтобы было вкусно. Теперь делимся уловками, которые касаются непосредственно приготовления картофеля.

Картофельное пюре – это универсальный гарнир, который прекрасно сочетается с мясом, птицей и рыбой. Ресторанные повара имеют свои кулинарные секреты, которые помогут безупречно приготовить это простое блюдо. О них рассказали на Pixelinform.

Измельчение картофеля

Часто кулинары варят картофелины целиком, из-за опасений, что у корнеплода появится жидкий оттенок вкуса. Впрочем, этого бояться не стоит — это не будет иметь негативного влияния на вкус. Даже наоборот — при равномерном измельчении картофеля гарнир получится не только вкуснее, но и приготовится гораздо раньше.

Прогревание

Бытует мнение, что картофель следует мять сразу после того, как слили воду. Однако при таком подходе пропускается один важный этап – прогревание кастрюли. После сливания воды кастрюлю следует вернуть на плиту на пару минут. За это время испарятся остатки жидкости.

Только толкушка

Часто у кулинаров возникает соблазн ускорить процесс приготовления пюре, поэтому они прибегают к блендеру или миксеру. Но из-за этого гарнир получается плохого качества. Стоит не полениться и использовать толкушку, а в идеале – еще и протереть пюре через сито, чтобы не было комочков.

Такой картофель будет невероятным гарниром к сочным котлетам и не только. Он будет обладать насыщенным вкусом и безупречной текстурой.