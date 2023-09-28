Будет готова через 10 минут: хитрый трюк "приготовит" любую крупу моментально

Понадобится один привычный кухонный девайс

Мы рассказывали, как правильно варить гречку. В общем, все знают – чтобы приготовить вкусную и рассыпчатую кашу из любой крупы, не обязательно стоять и постоянно ее помешивать.

Но существует способ, который не только значительно сэкономит время на варке круп, но и сделает блюдо вкуснее. Он заключается в использовании микроволновки. О нем рассказали на портале food.obozrevatel.com.

Как сварить крупу в микроволновке

Крупу и воду следует соединить в соотношении 1 к 2 и посолить. Тогда поставить в микроволновку на 10 минут на максимальную мощность. Чтобы вода не выкипала, нужно выбрать высокую тарелку.

Это буквально все, что нужно сделать. Крупа, приготовленная таким образом, получается рассыпчатой и упругой – идеально подходит к салатам или тушеным овощам.

При традиционном варке кулинары часто допускают типичные ошибки. Среди них отвар непромытой крупы, нарушение пропорций каши и воды, приготовление на слишком сильном огне, а также варка молочных каш сразу на молоке.

Для каш лучше брать толстостенную посуду – она не даст температуре в процессе приготовления измениться. Также мы рассказывали о хитром трюке, который поможет за одну минуту отделить соцветия цветной капусты.