Хитрость, которая поможет сэкономить: можно ли в выпечке использовать маргарин вместо масла

Есть случаи, когда эти два продукта взаимозаменяемы

Готовя ароматную выпечку, такую как тертый пирог с начинкой, нужно знать некоторые секреты и нюансы. Одна из таких важных деталей – выбор жира для выпечки.

На Pixelinform рассказали, в каких случаях какой вид жира подходит лучше. Но есть множество нюансов, которые нужно учесть для удачного выбора

Учтите рецепт и вид выпечки

Некоторые виды теста требуют определенного жира для требуемой текстуры и вкуса. Например, для песочного теста лучше использовать маргарин, а дрожжевого теста – масло. Бисквитному тесту подходят как маргарин, так и масло.

Качество и состав жира

Не все маргарины и масла все равно хорошо подходят для выпечки. Старайтесь выбирать продукты, которые имеют натуральный и простой состав. Также обращайте внимание на жирность – чем она выше, тем лучше для выпечки. Обычно для теста используют маргарин с жирностью 72–82% и масло с жирностью 82–86%.

Температура и форма жира

В зависимости от рецепта и вида выпечки жир может потребоваться вообще замороженным, холодным или комнатной температурой. Он нужен жестким или мягким, цельным или растопленным.

Жир – это важный ингредиент, оказывающий сильное влияние на текстуру и вкус изделий. Выбирайте жир в зависимости от рецепта и вида выпечки. Есть и совсем причудливые решения — например, использовать майонез в печенье.